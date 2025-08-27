En bref

Microfinance : PaygOps met en avant des outils mobiles hors-ligne pour les zones rurales

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages


PaygOps met en avant des outils mobiles offline pour les institutions de microfinance opérant en zones rurales : enrôlement client, KYC, géolocalisation, gestion des prêts et des paiements, ticketing et système de tâches, le tout sans connexion, avec synchronisation automatique au retour du réseau. Objectif : assurer la continuité de service sur le terrain, limiter les pertes de données et renforcer la relation emprunteur-prêteur.

Contexte et enjeux

En Afrique subsaharienne, une part importante d’adultes reste exclue des services financiers, avec une connectivité mobile et Internet encore limitée, surtout en zones rurales. Les agents de terrain sont donc essentiels mais confrontés à des coupures fréquentes. Les approches offline-first permettent de réduire les interruptions et d’améliorer l’efficacité opérationnelle ; des travaux cités par PaygOps évoquent des gains de productivité des chargés de prêts et une ponctualité accrue des remboursements (ex. rappels SMS).

Ce que propose PaygOps

L’application PaygOps Mobile reprend l’essentiel des fonctions du poste fixe en mobilité : saisie locale, consultation et planification, puis sync automatique. Les parcours sont personnalisables (vérification d’identité, pièces justificatives, étapes conditionnelles) depuis la plateforme web et déployés sur l’app, afin d’aligner conformité, efficacité et expérience terrain.

Source : Communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:

Plus Populaires

9.6K
L'actuTHD

Tunisie Telecom dévoile son nouveau siège à Tunis
#secondary





4.4K
En bref

L’opérateur e& UAE sacrée réseau 5G le plus rapide au monde au premier semestre 2025
4.0K
En bref

Google fusionne Chrome OS et Android : vers un OS unique pour tous les appareils
2.1K
En bref

Flouci dément toute fuite de données personnelles et renforce sa promesse de sécurité
1.8K
L'actuTHD

Tunisie : les alertes de piratage se multiplient, les experts appellent à la vigilance face aux campagnes de désinformation
1.6K
En bref

NextGen25 : La jeunesse tunisienne au cœur de l’innovation technologique
1.6K
En bref

Tunisie Telecom et le Club Sportif Sfaxien renforcent leur alliance stratégique pour trois nouvelles années
1.6K
L'actuTHD

Mobile Tunisie – Rapport Ookla 2024 : Ooredoo prend l’avantage sur la 4G, Orange s’illustre en vidéo
1.6K
L'actuTHD

Nokia sélectionné pour alimenter le câble sous-marin Medusa entre l’Europe et l’Afrique du Nord
1.3K
En bref

UBCI, STAR Assurances et BacTeksys généralisent le paiement fractionné avec FlexPay
To Top