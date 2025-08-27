Microfinance : PaygOps met en avant des outils mobiles hors-ligne pour les zones rurales

Partagez 0 Partages



PaygOps met en avant des outils mobiles offline pour les institutions de microfinance opérant en zones rurales : enrôlement client, KYC, géolocalisation, gestion des prêts et des paiements, ticketing et système de tâches, le tout sans connexion, avec synchronisation automatique au retour du réseau. Objectif : assurer la continuité de service sur le terrain, limiter les pertes de données et renforcer la relation emprunteur-prêteur.

Contexte et enjeux

En Afrique subsaharienne, une part importante d’adultes reste exclue des services financiers, avec une connectivité mobile et Internet encore limitée, surtout en zones rurales. Les agents de terrain sont donc essentiels mais confrontés à des coupures fréquentes. Les approches offline-first permettent de réduire les interruptions et d’améliorer l’efficacité opérationnelle ; des travaux cités par PaygOps évoquent des gains de productivité des chargés de prêts et une ponctualité accrue des remboursements (ex. rappels SMS).

Ce que propose PaygOps

L’application PaygOps Mobile reprend l’essentiel des fonctions du poste fixe en mobilité : saisie locale, consultation et planification, puis sync automatique. Les parcours sont personnalisables (vérification d’identité, pièces justificatives, étapes conditionnelles) depuis la plateforme web et déployés sur l’app, afin d’aligner conformité, efficacité et expérience terrain.

Source : Communiqué

Partagez 0 Partages