Microsoft et Ooredoo élargissent leur partenariat

Le groupe Ooredoo a annoncé, lundi, son partenariat élargi avec Microsoft dont l’objectif est de fournir à ses clients entreprises des services cloud supplémentaires.

Dans un communiqué publié à l’occasion, le groupe qatari explique que ses clients auront accès à une gamme de services, des outils de productivité pour d’avantage d’efficacité.

« Ce partenariat étendu avec Microsoft consolide la position d’Ooredoo en tant que guichet unique, non seulement pour les solutions et services de connectivité, mais aussi pour les solutions et services basés sur le cloud, garantissant une offre et un soutien complets pour ses clients B2B », lit-on dans le communiqué.

Le déploiement se fera tout au long de l’année 2023 et touchera l’ensemble des entreprises du groupe Ooredoo.

