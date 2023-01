Microsoft et Viasat s’associent pour offrir l’accès à internet aux communautés sous-desservies

Partagez 0 Partages

Microsoft (NASDAQ : MSFT) et Viasat (NASDAQ : VSAT) ont annoncé un nouveau partenariat visant à fournir un accès Internet à 10 millions de personnes dans le monde, dont 5 millions en Afrique. Viasat, une société mondiale de communications, est le premier partenaire satellite à travailler avec Initiative Airband de Microsoft et ensemble, ils approfondiront le travail d’Airband en République démocratique du Congo, au Nigeria, au Guatemala, au Mexique et aux États-Unis, et donneront la priorité à l’extension du programme en Égypte, au Sénégal et en Angola pour fournir une connexion Internet indispensable, souvent pour le première fois.

Ce premier partenariat mondial, unique en son genre, est une étape importante pour Airband dans la réalisation de l’objectif élargi de l’Initiative afin de fournir un accès Internet à un quart de milliard de personnes dans le monde, dont 100 millions de personnes sur le continent africain, d’ici la fin de 2025.

Selon l’Union internationale des télécommunications à l’ONU, environ 37 pour cent de la population mondiale – soit 2,9 milliards de personnes – n’ont encore jamais utilisé Internet. Le satellite permet à l’accès à Internet d’atteindre des régions éloignées qui n’avaient auparavant que peu ou pas d’options de connectivité conventionnelle. En travaillant ensemble, les entreprises combineront leur expertise et leurs atouts pour permettre à la télésanté, à l’enseignement et à l’éducation à distance, à l’agriculture de précision, à l’énergie propre et à d’autres services d’atteindre de nouvelles zones grâce à l’offre transformationnelle d’énergie et de connectivité. Les entreprises collaboreront pour fournir et piloter des technologies, y compris, mais de façon non limitative, les satellites (à la fois en orbite géostationnaire et en Orbite Terrestre Basse (OTB)) et le sans fil fixe.

“L’Afrique est dotée d’un immense potentiel. Cependant, l’un des défis auxquels le continent est confronté est l’expansion des infrastructures qui permettra l’accélération de la transformation numérique et facilitera la connectivité du continent africain. Des facilitateurs d’infrastructures critiques sont nécessaires pour accélérer la transformation numérique et l’adoption des technologies numériques. L’Airband Initiative est essentielle pour l’accélération de l’accès au haut débit au profit des communautés rurales », a déclaré Kunle Awosika, Directeur Général, Africa Transformation Office.

Près d’un tiers de la population mondiale n’a pas accès en ligne à l’éducation, à de meilleurs soins médicaux, à des opportunités commerciales, à des liens avec la famille, etc. Et la majeure partie de cette population vit dans seulement 20 pays d’Afrique et du Sud. L’accès universel et abordable à Internet fait partie des objectifs des Nations Unies Objectifs de développement durable (ODD), et en concentrant une grande partie de ce nouveau partenariat sur l’Afrique, Microsoft et Viasat s’efforcent de fournir une connectivité et une culture numérique pour une meilleure éducation, des soins de santé et des opportunités économiques sur des marchés critiques.

«Connecter le monde est un assez large et enthousiaste objectif, et nous estimons qu’il est tout aussi important que le processus soit durable, responsable et inclusif », a déclaré Mark Dankberg, PDG et président de Viasat. « La mission de Viasat est de garder l’espace sûre et accessible à tous en l’utilisant de manière responsable comme une ressource partagée au profit de l’humanité. Le partenariat avec Microsoft est une autre étape importante dans la mise en place d’un service Internet accessible en Afrique, en Amérique latine et aux États-Unis, qui suit l’effort mutuel et continu des deux sociétés œuvrant pour l’équité et l’inclusion numérique en réduisant les obstacles et les barrières numériques »

Grâce à l’initiative Airband, Microsoft a déjà fourni un accès Internet à haut débit à plus de 51 millions de personnes dans le monde, dont plus de 4 millions de communautés rurales américaines non desservies et 47 millions supplémentaires de 16 pays non desservis ou mal desservis en dehors des États-Unis.

Lancée en 2017, l’initiative Airband de Microsoft s’appuie fortement sur des partenariats avec des fournisseurs d’énergie et d’internet locaux et régionaux, collabore avec des fabricants d’équipements de télécommunications, mais également avec des organisations à but non lucratif, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales pour une progression universelle à une connectivité abordable et à des compétences numériques pertinentes. Microsoft estime ainsi que l’accès à Internet est un droit fondamental pour tous permettant un accès à l’éducation, à l’information et à la satisfaction des besoins personnels.

Viasat est une société mondiale de communication et un innovateur de technologies et de services de communications par satellite, qui vise à rendre la connectivité accessible, disponible et sécurisée pour tous. Aujourd’hui, Viasat connecte des communautés non desservies et mal desservies à travers le monde, dont plusieurs ont été connectées pour la première fois.

Ce partenariat s’appuie sur la relation existante entre viasat et Microsoft Azur Space pour faire progresser la connectivité par satellite et faire avancer la mission de Microsoft à connecter n’importe qui, n’importe où sur la planète. Pour en savoir plus sur le partenariat et vous tenir informés de nos projets et initiatives, rendez-vous sur http://www.Microsoft.com/ airband.

