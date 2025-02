[Mise à Jour] Comparatif des forfaits Data 5G en Tunisie : bilan de la première semaine de lancement

Partagez 0 Partages

[Article mis à jour le 18 février 2024 après une nième vérification des mises à jour des offres Data 5G sur les sites web des opérateurs télécom effectuée le lundi 17 février].

Après un lancement réussi de la 5G chez les trois opérateurs tunisiens – Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange – le 14 février 2025, les Tunisiens commencent à découvrir les nouveaux forfaits à très haut volume de téléchargement ainsi qu’une mise à jour des anciens forfaits Data 4G. Un lecteur fidèle de THD.tn, Mohamed Ali Bouriga, a analysé les nouvelles offres affichées par les sites des 3 opérateurs afin d’aider les consommateurs à choisir l’offre la plus adaptée à leurs besoins et à leur budget. On le relaie ici son analyse.

Des forfaits d’entrée de gamme aux prix similaires

Pour un abonnement mensuel de 30 DT, les trois opérateurs proposent un forfait identique de 25 Go, avec un coût moyen de 1,2 DT par Go. Les réductions appliquées en cas de paiement via solde téléphonique (-5 %) ou carte bancaire (-10 %) permettent d’économiser quelques dinars sur ces offres.

Milieu de gamme : entre 42 et 60 Go selon l’opérateur

Tunisie Telecom avec un forfait de 45 Go à 50 DT est légèrement plus généreux que ses concurrents.

Ooredoo et Orange proposent 42 Go pour 46 DT, avec un écart de 4 DT par rapport à l’offre de Tunisie Télécom.

Pour des volumes plus élevés, Orange se distingue avec un forfait de 60 Go à 60 DT valable 60 jours, tandis que Tunisie Télécom propose une validité de seulement 30 jours. De son côté, Ooredoo mise sur un forfait similaire de 55 Go à 55 DT, valable 55 jours.

Haut de gamme : des offres longues durées plus compétitives

Les gros consommateurs de data apprécieront les forfaits de 100 à 110 Go :

Tunisie Telecom affiche un forfait 110 Go à 80 DT, plus de Go mais avec une validité de 60 jours..

Ooredoo et Orange alignent leurs offres à 72 DT pour 100 Go et à 100 DT pour 200 Go, avec une validité respective de 90 jours et 120 jours.

Côté offres premium, Ooredoo se distingue avec des forfaits exclusifs allant jusqu’à 500 Go et 1 To :

500 Go pour 250 DT (validité 150 jours)

1 000 Go (1To) pour 500 DT (validité 365 jours)

Quelle est la meilleure offre ?

Le choix dépend des besoins en consommation et de la durée de validité recherchée.

Pour une utilisation intensive sur un mois, le forfait 45 Go de Tunisie Telecom à 50 DT semble plus intéressant.

Orange se démarque avec son forfait de 60 Go, valable pendant 60 jours.

Ooredoo domine sur les très gros volumes avec ses offres exclusives de 500 Go et 1 To.

Enfin, rappelons que les tarifs proposés par les trois opérateurs sont régulés par l’Instance Nationale des Télécommunications à la suite d’une consultation publique sur la régulation de la 5G.

La rédaction & Mohamed Ali Bouriga