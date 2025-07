Mobile Tunisie – Rapport Ookla 2024 : Ooredoo prend l’avantage sur la 4G, Orange s’illustre en vidéo

Partagez 0 Partages



D’après le « Tunisia Speedtest® Connectivity Report H2 2024 » de Speedtest Intelligence®, au second semestre 2024, Ooredoo et Tunisie Telecom étaient en duel serrés pour déterminer le réseau mobile le plus performant de Tunisie. Avec un Speed Score™ de 41,30 (vitesse combinée et latence), Ooredoo devance de peu Tunisie Telecom, qui atteint 40,24. Orange, plus loin derrière à 29,88, accuse un retard notable sur ces critères bruts de débit et réactivité.

La fiabilité du service, mesurée par la Consistency Score™ (part des tests supérieurs à 5 Mbps en download et 1 Mbps en upload), confirme cette hiérarchie : Tunisie Telecom occupe la première place avec 87,6 % de tests concluants, suivi d’Ooredoo à 86,3 % et d’Orange à 83,8 %. Ces niveaux élevés traduisent une couverture solide, y compris en heures de pointe et dans les zones périphériques.

Côté expérience multimédia, Orange prend l’ascendant. Son Video Streaming Score™ atteint 70,51, légèrement devant Ooredoo (70,18) et Tunisie Telecom (69,54). Les optimisations des plateformes de diffusion et la densification des antennes 4G+ expliquent sa capacité à proposer des flux HD sans coupures.

Pour les utilisateurs de jeux en ligne, Ooredoo consolide sa réputation : son Game Score™ frôle les 80 points (80,02), contre 79,18 pour Tunisie Telecom et 78,25 pour Orange. Un ping maîtrisé autour de 30 ms et une variabilité réduite garantissent une fluidité appréciée des gamers.

Enfin, le sentiment consommateur couronne Ooredoo (3,42 étoiles sur 5), tandis que Tunisie Telecom se hisse à 3,40 et qu’Orange recueille 3,27. Cette notation reflète la satisfaction globale, qui intègre aussi bien la couverture que la qualité du service client.

Alors que la 5G commence tout juste à se déployer, ces résultats dressent un état des lieux précis du mobile en Tunisie. Entre performances brutes, régularité des débits et ressenti utilisateur, les opérateurs identifient désormais des leviers clairs pour séduire l’abonné : améliorer la latence, densifier le réseau et fluidifier l’accès aux contenus multimédias.

Walid Naffati d’après IA