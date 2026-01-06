Mobilité autonome : BENTELER acquiert ioki et crée un acteur européen intégré

Partagez 0 Partages

Le groupe industriel BENTELER a annoncé l’acquisition de ioki GmbH, filiale de Deutsche Bahn, avec l’ambition de structurer une offre européenne complète dédiée à la mobilité autonome. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été communiqués. La finalisation est attendue dans les prochaines semaines.

À l’issue de cette opération, HOLON, ioki et Benteler Mobility forment un ensemble intégré couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de la mobilité autonome. HOLON conçoit des navettes urbaines autonomes, ioki apporte sa plateforme logicielle de mobilité à la demande et ses outils de routage et d’intégration aux transports publics, tandis que Benteler Mobility prend en charge les services opérationnels et le financement des flottes.

L’objectif affiché est de simplifier le déploiement et l’exploitation de services de mobilité autonome pour les villes et les opérateurs de transport, via un interlocuteur unique combinant véhicules, logiciels et opérations. Les analyses et simulations basées sur les données développées par ioki permettent notamment d’identifier les cas d’usage où les véhicules autonomes peuvent compléter efficacement les réseaux de transport public existants, tout en réduisant les coûts et la complexité opérationnelle.

Fondée en 2018, ioki compte plus de 100 collaborateurs. Sa technologie a été utilisée dans plus de 200 services de transport et a touché près de 10 millions de passagers à ce jour. Initialement concentrée sur le marché européen, l’entreprise devrait désormais accélérer son développement international au sein du groupe BENTELER, tout en conservant une certaine indépendance dans le choix des véhicules et technologies autonomes proposés à ses clients.

Avec cette acquisition, BENTELER confirme son positionnement stratégique sur la mobilité autonome et les solutions de transport intelligentes, dans un contexte où les villes européennes cherchent des alternatives durables et technologiquement maîtrisées face aux acteurs extra-européens du secteur.

D’après communiqué

Partagez 0 Partages