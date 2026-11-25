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Mobiserve et Orange Tunisie annoncent la signature d’un accord de partenariat selon le modèle « Solar-as-a-Service », marquant une nouvelle étape dans leur collaboration, qui s’inscrit dans la durée depuis plus de 15 ans.

Cet accord porte sur le développement de solutions d’énergie solaire et s’inscrit dans la volonté d’Orange Tunisie de renforcer sa performance énergétique, d’optimiser sa consommation et de poursuivre la réduction de son empreinte environnementale.

À travers ce modèle de fourniture d’énergie solaire en tant que service, les deux partenaires entendent favoriser le recours aux énergies renouvelables et promouvoir une gestion plus efficiente et durable des ressources énergétiques. Cette démarche contribue à la maîtrise des coûts énergétiques et à la réduction des émissions de carbone, tout en accompagnant les objectifs de transition énergétique d’Orange Tunisie.

Au-delà de sa dimension contractuelle, cet accord témoigne de la volonté des deux entreprises de poursuivre une collaboration de long terme et de traduire leurs engagements environnementaux en actions concrètes et mesurables.

Avec ce nouveau contrat, Mobiserve et Orange Tunisie réaffirment ainsi leur engagement commun en faveur d’un modèle énergétique plus durable, fondé sur l’innovation, l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables.

D’après communiqué

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