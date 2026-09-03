Moins de vues, mais une audience mieux ciblée : ce qui change sur LinkedIn en 2026

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Les impressions et la portée des publications LinkedIn sont en baisse depuis plus d’un an. Selon une analyse publiée par Agorapulse (une plateforme de gestion et d’analyse des réseaux sociaux), les vues moyennes par publication ont reculé de 50 à 63 % selon les sources étudiées. Une évolution qui s’explique à la fois par les changements de l’algorithme de LinkedIn et par la maturité croissante de la plateforme.

Une baisse des impressions qui n’est pas forcément une mauvaise nouvelle

La diminution de la portée organique ne serait pas uniquement liée aux changements de l’algorithme. LinkedIn accueille davantage d’utilisateurs et voit également le nombre de publications augmenter. Plus de contenus signifie mécaniquement davantage de concurrence pour apparaître dans les fils d’actualité.

L’essor de l’intelligence artificielle accentue encore cette tendance. Il est désormais beaucoup plus facile de produire rapidement un grand volume de publications, avec le risque de voir les fils d’actualité se remplir de contenus génériques. Pour Agorapulse, la question n’est donc plus seulement de publier davantage, mais de proposer un contenu suffisamment pertinent pour retenir l’attention d’une audience précise.

La baisse des impressions semble par ailleurs s’être stabilisée, même si l’algorithme continue d’évoluer. Agorapulse estime ainsi que la tendance générale à la diminution de la portée organique devrait se poursuivre, tandis que les critères de distribution continuent de changer.

LinkedIn comprend désormais davantage le contenu des publications

Le changement le plus important concerne la manière dont LinkedIn détermine à qui montrer une publication. Dans l’ancien système, une publication était d’abord présentée à une partie des abonnés, puis sa diffusion pouvait s’élargir en fonction des premières réactions.

Le nouveau fonctionnement analyse davantage le sujet de la publication, sa cohérence avec l’expertise de son auteur et les centres d’intérêt des membres susceptibles d’être intéressés. La taille de l’audience d’un compte pèserait ainsi moins qu’auparavant dans la capacité d’une publication à toucher de nouvelles personnes.

Cette évolution est notamment liée à l’utilisation de grands modèles de langage, ou LLM, dans le fonctionnement du fil d’actualité. LinkedIn est désormais capable de mieux comprendre le sens d’une publication et de la mettre en relation avec les centres d’intérêt de ses utilisateurs.

La conséquence est importante pour les créateurs de contenu et les entreprises : une publication peut obtenir moins d’impressions tout en touchant une audience plus pertinente. Autrement dit, LinkedIn semble progressivement privilégier le ciblage et la pertinence plutôt que la simple recherche du volume.

Les likes perdent de leur importance

Cette évolution change également la manière de mesurer la performance d’une publication. Les likes et les impressions restent visibles, mais ils sont considérés comme des indicateurs moins révélateurs de l’intérêt réel d’une audience.

Agorapulse met notamment en avant trois signaux : les enregistrements, les envois d’une publication à d’autres utilisateurs et les commentaires longs et argumentés. Ces actions demandent davantage d’effort qu’un simple « j’aime » et témoigneraient donc d’un intérêt plus réel pour le contenu.

LinkedIn a justement introduit de nouvelles statistiques permettant notamment de distinguer les « enregistrements » et les « envois sur LinkedIn ». L’entreprise a également ajouté dans sa documentation une possibilité de limiter la visibilité de commentaires automatisés, dans un contexte où la multiplication des contenus générés par IA devient un enjeu pour les plateformes.

Un exemple présenté dans l’étude illustre cette nouvelle logique. Une publication de Selma Chauvin, Chief Revenue Officer chez Agorapulse, a généré beaucoup moins d’impressions qu’une autre publication, mais 25 enregistrements contre un seul pour cette dernière. Pour Agorapulse, le succès de la publication doit donc être évalué en fonction de son objectif et non du seul nombre de vues.

L’expertise devient un élément central

Dans ce nouvel environnement, LinkedIn recommande indirectement une plus grande cohérence éditoriale. Agorapulse conseille de choisir entre un et trois domaines d’expertise et de publier régulièrement autour de ces sujets pendant plusieurs mois.

Les mots-clés utilisés par l’audience doivent également apparaître clairement dans les premières lignes des publications et être cohérents avec les informations présentes sur le profil. L’objectif est de permettre à LinkedIn de comprendre rapidement le sujet traité et de l’associer à l’expertise de son auteur.

Cette logique explique aussi pourquoi suivre une tendance éloignée de son domaine d’expertise peut être contre-productif. Dans l’exemple de Selma Chauvin, les publications consacrées à l’IA ont obtenu de moins bons résultats que celles portant sur ses sujets habituels, notamment le revenu, le marketing et les ventes.

Le format lui-même ne constitue toutefois pas une recette universelle. Une infographie, une photo, une vidéo, un carrousel ou un simple texte peuvent produire des résultats différents selon l’audience et l’objectif. Agorapulse recommande donc de tester différents formats plutôt que de suivre systématiquement celui présenté comme le plus performant.

Moins de vues, mais davantage de pertinence

Pour les entreprises et les professionnels, le principal enseignement de cette évolution est finalement assez simple : chercher à maximiser les impressions ne suffit plus.

Agorapulse recommande de définir un objectif unique pour chaque publication, de distinguer les contenus habituels des publications expérimentales et de conserver un suivi des résultats afin d’identifier ce qui fonctionne réellement auprès de son audience. L’idée est de continuer à tester, car aucune formule n’est garantie de fonctionner durablement face à un algorithme qui évolue régulièrement.

Le changement de LinkedIn marque ainsi un déplacement de la logique de performance. La visibilité reste importante, mais elle devient un moyen plutôt qu’une finalité. L’enjeu est désormais de toucher les bonnes personnes, avec un contenu cohérent avec son expertise, suffisamment utile pour être enregistré, partagé ou discuté.

Comme le résume l’analyse d’Agorapulse, l’objectif n’est plus simplement de devenir visible pour l’algorithme. Il s’agit surtout de devenir mémorable, crédible et capable de transformer cette visibilité en véritable valeur professionnelle ou commerciale.

Walid Naffati

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