Musique : l’heure est au streaming et à l’intelligence artificielle

Le marché mondial de la musique a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de 9% en 2022 suite à la croissance du streaming payant, selon les chiffres de l’IFPI, Fédération internationale de l’industrie phonographique ; publiés en mars 2023 dans le « Rapport Mondial de la musique 2023 ».

En 2022, les recettes du secteur de la musique ont augmenté dans presque toutes les catégories de formats, comme par exemple le streaming, les supports physiques ou encore les droits d’exécution et de la synchronisation. Le streaming a continué à occuper une part dominante, avec 67% de la répartition globale ; une hausse de 1.5% par rapport aux données de l’année précédente.

D’après le « Rapport Mondial de la musique 2023 », les revenus du streaming audio par abonnement de l’ensemble de la diffusion en streaming (y compris les abonnements payants et la publicité) ne cessent de croître depuis 2005 atteignant les 17,5 milliards de dollars en 2022 ; une part importante de la totalité des bénéfices de l’année qui s’élèvent à 26.2 milliards de dollars.

D’autres secteurs ont également connu une croissance : les revenus physiques sont restés stables (+4,0 %), les revenus des droits d’exécution ont augmenté de 8,6 % et sont revenus aux niveaux d’avant la pandémie, et les revenus de synchronisation ont augmenté de 22,3 %.

Le streaming se procure ainsi une place de plus en plus importante dans le marché de la musique depuis son avènement permettant une flexibilité d’écoute pour tous aux quatre coins du monde ; une preuve de la transformation continue de ce marché qui se doit d’être à jour de toute nouveauté technologique.

Simon Robson, président international de Recorded Music chez Warner Music Group, déclare : “La musique fait partie intégrante de tant d’éléments différents de notre vie, et pas seulement par le biais des services de streaming “traditionnels” ; il y a les médias sociaux, la santé et le fitness, les jeux et les opportunités Web3, et bien plus encore. Nous essayons constamment de développer ces opportunités pour nos artistes”.

En effet, le monde de la musique est rapidement affecté par les innovations technologiques telles que l’intelligence artificielle. L’intelligence artificielle (IA) est un domaine d’opportunité qui est encore en cours de définition ; un sujet au sommet de l’agenda du grand public, dans le domaine de la culture et de la technologie.

Dennis Kooker, Président Global Digital Business chez Sony Music Entertainment, déclare : “Nous sommes favorables à l’utilisation de l’IA lorsqu’elle peut nous aider à travailler plus intelligemment, par exemple en aidant les artistes à analyser et à comprendre les tendances en matière d’engagement des fans. L’IA est déjà un élément clé de l’entreprise et peut jouer un rôle très positif dans ce domaine. Mais il existe d’autres applications de l’IA qui semblent de plus en plus s’opposer au facteur humain essentiel au cœur de l’art et de l’originalité qui rendent la musique si incroyablement unique et belle. En particulier, nous sommes très préoccupés par le potentiel de la technologie vocale synthétisée par l’IA, qui pourrait être utilisée à grande échelle pour reprendre des chansons et tenter de remplacer les artistes.”

Michael Nash, Vice-président et directeur de la numérisation chez Universal Music Group, poursuit : ” Nous sommes très enthousiastes face à toutes les façons innovantes dont les développeurs d’IA qui respectent l’art font progresser la culture et l’industrie. Il y a là une opportunité incroyable. Mais si les créateurs ne sont pas respectés et correctement rémunérés lorsque leurs œuvres sont utilisées pour entraîner l’IA, la communauté créative mondiale risque de subir de graves dommages dans l’évolution de l’IA générative. Je mettrais cela en tête de liste des problèmes de l’industrie parce que nous avons besoin que les gens comprennent ce qui se passe en ce moment. Nous devons travailler très dur pour définir de nouveaux modèles afin de permettre l’IA générative sans détourner le regard de ce qui sera essentiellement un détournement en bloc de la propriété intellectuelle de l’ensemble de la communauté créative.”

L’utilisation de l’intelligence artificielle dans le secteur de la musique, par les artistes et/ou les labels, est donc inévitables mais la mise en place d’une utilisation éthique et responsable de cette innovation technologique est primordiale afin de garantir, et d’ancrer, son rôle d’outil sans plus.

“Le rapport de cette année témoigne de l’engagement continu des maisons de disques à l’égard de leur mission principale : travailler avec les artistes pour les aider à réaliser leur meilleur potentiel créatif et commercial tout au long de leur carrière. “, commente Frances Moore, directrice générale de l’IFPI, “Toutefois, si les possibilités offertes par la musique continuent de s’élargir, il en va de même pour les domaines dans lesquels les maisons de disques doivent travailler pour s’assurer que la valeur de la musique créée par les artistes est reconnue et restituée.”, conclut-t-elle.

Meriem Choukaïr