Musk, Wozniak, chercheurs et universitaires appellent à la suspension des travaux sur l’IA

L’intelligence artificielle présente des risques et la suspension des travaux est un impératif. C’est ce que considèrent plusieurs dirigeants d’entreprises actives dans le domaine de la technologie et chercheurs spécialisés dans l’intelligence artificielle.

Dans une lettre ouverte publié sur le Net et signée par 1.377 personnes – dont Elon Musk (Space X), Steve Wozniak (Apple), et plusieurs autres chercheurs et universitaires – , les signataires affirment : « Les systèmes d’IA dotés d’une intelligence en compétition avec celle de l’homme peuvent présenter des risques profonds pour la société et l’humanité (…) L’IA avancée pourrait représenter un changement profond dans l’histoire de la vie sur Terre, et devrait être planifiée et gérée avec l’attention et les ressources nécessaires. Malheureusement, ce niveau de planification et de gestion n’existe pas, même si les derniers mois ont vu les laboratoires d’IA s’engager dans une course incontrôlée pour développer et déployer des esprits numériques toujours plus puissants que personne – pas même leurs créateurs – ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable ».

Soulignant que la course à l’IA deviendrait incontrôlable, ils ont appelé « tous les laboratoires d’IA à interrompre immédiatement, pendant au moins six mois, la création de systèmes d’IA (…) ». « Si une telle pause ne peut être mise en place rapidement, les gouvernements devraient intervenir et instaurer un moratoire », ont-ils suggéré.

Pour lire la lettre ouverte veuillez cliquer ici.

Ces appels à la suspension des travaux sur l’IA interviennent alors que les préoccupations autour des menaces et risques que présentent cette technologie grandissent. Plusieurs voix s’élèvent dans le monde mettant en garde contre une éventuelle perte d’emplois en raison de la possibilité d’automatiser certaines tâches à travers des systèmes intelligents. D’autres dénoncent des risques de discrimination, de contrôle de la vie privée, de manipulation de l’opinion publique. Des systèmes d’intelligence artificielle mal conçus pourraient, en effet, être utilisés pour collecter des données sur les utilisateurs sans leur consentement ou encore pour diffuser de fausses informations… En plus d’une utilisation malveillante, certains craignent une dépendance excessive à cette technologie.

