MWC 2023 (Day 1) : 5G, cybersécurité et code des télécoms, la Tunisie avance à petits pas  

Le Mondial du mobile a ouvert ses portes lundi 27 février 2023 à Barcelone en Espagne. Comme chaque année, équipementiers, constructeurs, opérateurs de téléphonie mobile, et grands acteurs du monde de la technologie ont afflué par centaine pour exposer leurs dernières innovations et découvrir le futur de la technologie.

L’équipe de THD présente sur place a rencontré quelques membres de la délégation tunisienne qui participent à cette foire ; le directeur général des Technologies de la communication au ministère des Technologies de la communication, Chawki Chihi et le directeur général de l’Agence nationale de la sécurité informatique (Ansi), Yassine Jemaiel, ainsi que le secrétaire général de l’Organisation arabe des technologies de l’information et de la communication (Aicto), Mohamed Ben Amor. Au menu de ce premier épisode : Code des télécoms, 5G, cybersécurité, et navigation par satellite.

La 5G en Tunisie, une roadmap en cours

La 5G devrait être lancée vers 2024 en Tunisie. Les acteurs du secteur des télécoms cherchent encore le meilleur business model à adopter et devraient s’accorder sur le plan de déploiement le plus adéquat avant de donner le coup d’envoi à la cinquième génération des réseaux mobiles. L’attribution et réattribution des bandes de fréquences sur lesquelles cette technologie sera déployées est, par ailleurs, encore à l’étude. Pour le cas de la 2.6GHz, le ministère des Technologies de la communication dit avoir signé une convention avec le ministère de la Défense pour libérer cette bande. « Les travaux seront pris en charge par l’Agence nationale des fréquences (ANF) », précise Chawki Chihi au micro de DigiClub spécial Mobile World Congress 2023 powered by Topnet, Huawei Technologies, Tunisian Startups et Bacteksys.

Parallèlement au travail qui se fait actuellement en prévision du déploiement de la 5G, le département de Nizar Ben Néji œuvre aussi à la révision du Code des télécoms. Ce texte de loi devrait en effet être remis au goût du jour pour épouser les innovations technologiques actuelles et futures.

Ces travaux s’inscrivent, d’après le directeur général des Technologie de la communication, dans le cadre de l’exécution de la stratégie digitale 2025. Celle-ci porte sur dix axes, dont le développement de l’infrastructure et du très haut débit en Tunisie à travers, entre autres, l’introduction de la 5G, et la révision des règlementations en vigueur en alignement avec l’intérêt grandissant pour la cybersécurité à l’ère du tout numérique.

Une stratégie arabe pour la cybersécurité

Qui dit 5G dit aussi sécurité. Il y a de cela quelques mois, les pays arabes se sont dotés d’une stratégie et d’une vision commune pour protéger leurs espaces cybernétiques. Son application dépendra du niveau de maturité de chaque pays et se fera à travers plusieurs programmes, nous dit le secrétaire général de l’Aicto, Mohamed Ben Amor.

Face à la prolifération de la cybercriminalité et la montée de la menace dans l’espace cybernétique, cette stratégie vise à appuyer les dix-sept États signataires à élaborer la réponse adéquate aux défis cybernétiques suivant un cadre juridique homogène et efficace. Le développement économique dépend de plus en plus du digital et du numérique d’où la préoccupation internationale exacerbée. Une coopération solide devient, ainsi, un outil susceptible de renforcer davantage la lutte contre les cybermenaces existantes et futures.

Outre une stratégie commune sur la cybersécurité, les pays arabes devraient aussi examiner la possibilité d’adopter un nouveau système de navigation par satellite pour se libérer relativement du joug qu’impose le monopole GPS. C’est dans le cadre du Forum de coopération sino-arabe que la question du BeiDou Navigation Satellite System (BDS)devrait être débattue, selon le secrétaire général de l’Aicto. Celui-ci explique que le système de navigation chinois pourrait représenter une alternative, car il est de « notre intérêt de ne pas rester tributaire d’un seul système ».

L’Ansi accélère la cybersécurité dans le public et le privé

De par son rôle d’organisme qui supervise le cyberespace national, l’Agence nationale de la sécurité informatique œuvre à la sensibilisation des différentes parties prenantes, les entreprises publiques et privées notamment, à l’importance de la cybersécurité. L’organisation lance, d’ailleurs, à partir de la semaine prochaine une série de formations pour différents groupes de populations cibles dans l’objectif de leur inculquer les bonnes pratiques en termes de sécurité et pousser vers une meilleure compréhension et conscience des différents défis inhérents à la cybersécurité. Les formations auront lieu dans les locaux de l’Ansi et seront axées autour d’un contenu spécifique accessible tant aux non-expérimentés qu’au public avisé.

Nadya Jennene