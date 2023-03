MWC 2023 (Ep5) : Ooredoo Tunisie et Infineon au Mondial du mobile

Partagez 0 Partages

Des opérateurs aux équipementiers, le Mondial du mobile représente une occasion pour signer des accords ou encore exposer les toutes dernières innovations. Dans cet épisode de DigiClub powered by Huawei Technologies, Tunisian Startups, Bacteksys, et Topnet, nous revenons sur la participation de Ooredoo Tunisie et l’entreprise allemande spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs Infineon Technologies.

Ooredoo Tunisie signe deux accords à l’occasion du MWC

En marge de sa participation au Mondial du mobile Ooredoo Tunisie a signé deux importants accords : le premier avec l’entreprise Comviva et le second avec le géant de la tech Google. « Nos clients font notre force et leur satisfaction est notre intérêt premier. Leur façon de penser a changé et leur comportement s’est transformé depuis la crise Covid-19. Ils ont besoin de nouveau services (…) Notre partenariat avec Comviva s’inscrit dans notre volonté de consolider la confiance de nos abonnés à travers la lecture de leurs comportements en tant qu’utilisateurs pour que, derrière, nous puissions leurs offrir les services qui répondent au mieux à leurs besoins », nous a expliqué le directeur général de Ooredoo Tunisie, Mansoor Rashed Al Khater.

Leader mondial des solutions d’expérience client et de monétisation des données, Comviva déploiera sa plateforme phare MobiLytix™ Marketing Studio. Celle-ci exploitera les données d’interaction client en temps réel en conjonction avec un riche profil client unifié pour permettre une expérience numérique contextuelle en temps réel sur tous les points de contact client. L’entreprise accompagnera, ainsi, Ooredoo Tunisie dans un processus de consolidation de la fidélisation clients grâce à des offres plus personnalisées. Les clients seront, en effet, classés sous plusieurs catégories et recevront une offre interactive et adaptée. Comviva fournira ses services de la data science avec des modèles AI/ML préconstruits pour une mise sur le marché plus rapide et une adoption accélérée des technologies AI, précise l’opérateur dans un communiqué.

Pour ce qui est du partenariat avec Google, Mansoor Rashed Al Khater a indiqué que l’accord entre les deux entreprises connaîtrait une première phase d’expérimentation qui, une fois concluante, permettrait à l’opérateur de donner accès à ses clients, en Tunisie notamment, à plusieurs services offerts par le géant américain.

Infineon expose ses dernières innovations au MWC

Pas loin du pavillon tunisien, l’entreprise allemande Infineon a présenté aux visiteurs du Mondial du mobile ses radars dernier cri. Au menu de la présentation que nous ont offerts deux ingénieurs tunisiens chez Infineon, Montassar Ben Romdhane et Firas Labidi : un mode de vie plus intelligent et réduction de la consommation énergétique.

Spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs, l’entreprise allemande propose pour ses clients des composantes qui rendent leurs produits plus intelligents : des radars et des capteurs qui placés sur une ampoule par exemple peuvent contrôler son fonctionnement. Imaginons que vous êtes dans une pièce équipée d’une ampoule avec capteur. Celle-ci reste allumée tant que vous êtes sur place et s’éteindra dès que vous quittez la pièce, vous permettant ainsi de réduire votre facture énergétique. De même pour votre téléviseur. La marque Samsung commercialise, aujourd’hui, des télés équipées des capteurs Infineon pour un contrôle à distance.

Autre exemple que nous avons pu tester au stand d’Infineon des speakers dont le volume baisse et augmente en fonction de la distance qui sépare le dispositif de la personne présente à côté.

Montassar Ben Romdhane et Firas Labidi nous ont, également, présenté un autre dispositif qui permet, grâce aux radars et capteurs, de mesurer les fréquences cardiaque et respiratoire et envoyer un signal de détresse en cas de problème détecté. De quoi garantir des interventions plus rapides pour les patients dans les hôpitaux et les personnes âgées vivant seules.

Interviews et démonstration au complet sont disponibles en version audio sur SoundCloud et en vidéo sur notre chaîne Youtube.

Nadya Jennene