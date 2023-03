MWC 2023 : les nouvelles applications business de la 5G au pavillon Huawei Technologies

Partagez 0 Partages

L’équipe de THD s’est rendue au pavillon de Huawei Technologies lors du Mobile World Congress 2023. Lors d’une visite guidée, nous avons découvert les nouvelles applications de la 5G, les use cases futurs de la 5.5G ; la génération des technologies de réseaux mobiles intermédiaires entre la 5G et 6G ; ainsi que la vision de l’équipementier chinois de la 6G ; prochaine génération des réseaux mobiles dont le lancement aurait lieu vers 2030. Détails avec Brahim Arfaoui, ICT Expert chez Huawei et Adnane Ben Halima, vice-président des relations publiques chez Huawei Northen Africa, dans cet épisode de DigiClub spécial MWC 2023 powered by Huawei Technologies, Tunisian Startups, Bacteksys et Topnet.

La 5G et ses applications

La cinquième génération des réseaux mobiles ou 5G a été conçue dans l’optique d’offrir une connectivité mobile plus rapide et plus fiable. Elle peut, en effet, garantir des vitesses de téléchargement maximales allant jusqu’à 20 gigabits par seconde (Gbps), soit vingt fois plus rapide que la 4G LTE. Un autre point fort, la latence très faible en comparaison avec les générations antérieures des technologies de réseaux mobiles. Cela permet un délai de réponse plus rapide entre le moment où vous envoyez une requête et la réponse en retour. Ce délai réduit est d’une importance majeure pour certaines applications nécessitant une réponse en temps réel ; la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les véhicules autonomes, entre autres.

Étant conçus pour gérer plus d’appareils, plus d’objets connectés et donc plus de données que les générations précédentes, la 5G permet une meilleure gestion des réseaux mobiles et davantage de fiabilité. Les réseaux 5G utilisent des technologies avancées de découpage. Ce qui signifie moins de perturbations et pannes même quand les réseaux sont fortement sollicités.

Grâce à ces avantages, la 5G permet un large éventail d’applications et de nouveaux cas d’usage : des villes intelligentes à l’automatisation et la robotique en passant par de meilleurs soins de santé à distance, la gestion intelligente du trafic, la maintenance préventive, des jeux immersifs en réalité virtuelle ou augmentée… La technologie 5G a, clairement, le potentiel de transformer nos sociétés et nos entreprises, les opérateurs notamment. Elle nécessite, certes, d’importants investissements dans les infrastructures et de nouveaux modèles économiques, mais représente, également, une nouvelle source de revenue ; la 5G leur permettant d’offrir à leurs abonnés de nouveaux services ou encore nouer des partenariats avec d’autres entreprises et industries dans le secteur de la santé, entre autres.

Quelle différence entre la 5G et la 5.5G ?

En plus de ces applications, d’autres cas d’usages devraient voir le jour une fois la 5.5G lancée. Pour le cas de la 5G on parle d’un uplink qui peut atteindre de centaines de mégabits. Cela est insuffisant pour certaines applications qui seront plus tard possibles grâce à la 5.5G car la vitesse de l’uplink de cette technologie atteindrait les gigabits nécessaires, selon le ICT Expert de Huawei, Brahim Arfaoui. « 10 Gbps est l’objectif de la 5.5G. On ne parlera plus de latence, plutôt de temps réel, on ne parlera plus de massive communication mais de sensing et harmonized communication ».

Cette technologie implique un chantier supplémentaire mais les travaux à réaliser ne seront qu’un complément de l’infrastructure 5G qui aura été déjà installée. « Les technologies nécessaires ont été définies et Huawei dispose déjà de prototypes prêts pour les antennes ».

La 6G, un œil sur le futur

Alors que la 5G est en cours de déploiement, les préparatifs pour la 6G sont déjà en cours depuis 2019. La recherche et le développement sur la 6G ont connu une accélération cette année. Plusieurs équipementiers, Huawei Technologies notamment, ont présenté, à l’occasion du Mobile World Congress, leur vision de la prochaine technologie des réseaux mobiles. Si la 5G tend à offrir des vitesses de téléchargement plus grande et une latence plus faible, la 6G ambitionne à faire mieux en permettant des capacités et des performances plus grandes : 1 térabits par seconde et une latence quasi-inexistante ; soit moins d’une nanoseconde.

« La 6G c’est l’ultraconnectivité, l’intelligence et le real time », explique Adnane Ben Halima, le vice-président des relations publiques chez Huawei Northen Africa. « A terme, tout ce qui nous entoure va devenir intelligent. Tout ce qui nous entoure sera capable de décupler nos sens. C’est-à-dire que nous aurons une extension de nos sens à travers tout ce qui nous entoure ».

La 6G devrait, ainsi, permettre de nouvelles applications, et différentes de celles inhérentes à la 5G, dans des domaines tels que la réalité virtuelle et augmentée, les véhicules autonomes et l’automatisation.

La 6G pourrait, en plus, offrir une efficacité énergétique accrue et bien meilleure de la 5G. Cette technologie est, actuellement, pensée par les experts pour être plus économe en énergie que la 5G, ce qui pourrait permettre de prolonger la durée de vie des batteries des appareils.

Elle devrait, également, promouvoir l’utilisation d’autres technologies telles que la blockchain, l’intelligence artificielle, ou encore l’informatique quantique. Selon M. Ben Halima, la 6G pourrait transformer plusieurs aspects de notre vie future de la communication au divertissement, en passant par l’industrie et le transport.

La 6G pourrait permettre, à titre d’exemple, le développement des hologrammes en 3D les rendant presque impossibles à distinguer de la réalité. Un cas d’usage qui pourrait intéresser des secteurs tels que la santé, l’éducation et le divertissement. De même pour les technologies de réalité augmentée et virtuelle. La 6G pourrait offrir des expériences immersives plus avancées avec une résolution plus élevée et un rendu plus réaliste avec une intégration totale dans le monde physique.

Les systèmes autonomes deviendraient plus fiables et le développement de villes intelligentes plus avancé, avec des infrastructures hautement connectées.

D’autres applications pourraient probablement naître, une fois la 6G lancée et au fur et à mesure que la technologie se développera.

L’épisode au complet est disponible en audio sur notre canal SoundCloud et en version vidéo sur notre chaîne Youtube.

Nadya Jennene