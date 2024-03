MWC 2024 : du véhicule autonome aux énergies renouvelables, les dernières innovations de Huawei

Partagez 0 Partages

Présent au Mobile World Congress 2024, l’équipe de THD a visité le pavillon de l’équipementier chinois, Huawei Technologies. Nous avons à l’occasion interviewé Adnane Ben Halima, vice-président en charge des relations publiques Huawei Northern Africa.

Outre la découverte des dernières innovations sur lesquelles travaille l’équipementier, nous avons, également, abordé plusieurs sujets d’actualité, dont le déploiement de la 5G et son évolution, la 5.5G entre autres. « C’est une évolution technologique basée sur des avancées telles que le Massive MIMO et autres technologies d’émission de signal plus performantes et adossées à l’intelligence artificielle qui permettent d’avoir des débits plus importants », a expliqué Adnane Ben Halima notant que dans le cas de la5G les débits arrivent jusqu’à 1 Gbps alors que dans le cas de la 5.5G, ils peuvent atteindre jusqu’à 10 Gbps.

L’adoption de ces technologies rendront possibles plusieurs cas d’usage notamment dans le secteur industriel. Pour faire une démonstration des avantages de ces dernières technologies de télécommunications, M. Ben Halima nous a fait découvrir un prototype de véhicule de livraison autonome dont l’usage est, pour le moment, limité au milieu industriel. Equipé de capteurs intelligents et de caméras, ce véhicule ne peut se déplacer que dans un environnement bien spécifique où il sera capable de détecter l’ensemble des signalisations disponibles pour circuler.

L’adoption de ce type de technologie est en train d’évoluer rapidement, nous a affirmé Adnane Ben Halima. « En 2023, il y avait plus de 31 millions de véhicules autonomes en circulation. A l’horizon de 2025, on sera à 47 millions de véhicules ».

Outre le prototype de véhicule autonome à usage industriel, Huawei a exposé aussi un prototype de véhicule intelligent. Une déclinaison du smartphone. « Dans ce véhicule on retrouve sur les écrans, tout ce qu’on peut faire sur un smartphone », a précisé Adnane Ben Halima notant que Huawei a réadapté des technologies de télécommunications pour les décliner dans le monde de l’automobile. Citant comme exemple la technologie fibre optique, il a expliqué que les phares de ce type de véhicule intelligent pourraient non seulement projeter de la lumière mais en plus capter et transmettre l’information.

En continuant notre visite du pavillon, nous avons, également, découvert les dernières innovations de Huawei dans le secteur des énergies renouvelables dans le cadre de ses efforts pour l’écologisation des équipements et du secteur des telcos de façon générale. « Huawei s’est toujours focalisé sur l’aspect environnemental dans le développement de ses produits pour ainsi fournir des équipements moins gourmands en énergie », a rappelé M. Ben Halima évoquant comme exemple les équipements développer pour les grandes entreprises ou encore les établissements hospitaliers et qui leur permettent aujourd’hui de produire et de stocker de l’électricité suivant un modèle vert et respectueux de l’environnement.

Détails dans cet épisode de DigiClub spécial Mobile World Congress 2024 powered by Huawei Technologies, l’Université internationale de Tunis, la French Tech Tunis et la Fondation Tunisie pour le Développement.

Nadya Jennene