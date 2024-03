MWC 2024: les ambitions de Huawei dans le domaine de l’IA 

Partagez 0 Partages

De par les opportunités qu’elle offre, l’intelligence artificielle a été intégrée dans plusieurs domaines dont la santé et l’éducation. Plusieurs entreprises offres aujourd’hui des solutions basées sur l’IA pour améliorer la qualité de vie des individus. L’équipementier chinois Huawei a présenté une partie des solutions qu’il a développées dans ce cadre lors du Mobile World Congress 2024.

L’IA appliquée à la santé:

Intégrée dans le domaine de la santé, l’IA permet par exemple un monitoring précis grâce à la collecte de données à travers des dispositifs portables et des capteurs intelligents qui peuvent collecter en continu la fréquence cardiaque, le niveau de glucose dans le sang ou encore les habitudes de sommeil. L’analyse de ces données pour aider à détecter des signes précurseurs de problèmes de santé et alerter les individus ou les professionnels de la santé.

En plus du monitoring, l’IA permet un meilleur diagnostic basé notamment sur le traitement des données collectées. Les systèmes d’IA peuvent analyser des données médicales telles que les scans d’imagerie médicale, les résultats d’analyses de laboratoire et les dossiers médicaux électroniques aidant ainsi les professionnels de la santé à diagnostiquer des maladies plus rapidement et avec davantage de précision.

A cela s’ajoute la possibilité de personnaliser les traitements ou encore la découverte de nouveaux médicaments. En utilisant des algorithmes d’apprentissage automatique, les médecins peuvent créer des plans de traitement personnalisés pour les patients, en prenant en compte leurs caractéristiques individuelles, leur historique médical et les données probantes disponibles.

Ces techniques d’apprentissage automatique peuvent aussi accélérer le processus de découverte de médicaments en identifiant plus rapidement les molécules prometteuses pour le développement de nouveaux traitements.

L’IA appliquée à l’éducation :

L’intégration de l’IA à l’éducation donne la possibilité d’offrir un soutien éducatif sur mesure aux apprenants. Les systèmes d’IA peuvent personnaliser l’enseignement en fonction des besoins et des capacités de chaque élève, en adaptant le contenu, la méthodologie et le rythme d’apprentissage pour optimiser l’engagement et les résultats.

L’analyse des performances des élèves de leurs comportements d’apprentissage et l’interaction avec le contenu pédagogique, à travers la collecte des données, permet, en plus de fournir des insights aux enseignants pour une aide à la décision plus éclairée sur les stratégies d’enseignement et d’apprentissage.

Youssef Boukari, directeur des solutions chez Huawei Enterprise Northern Africa nous en dit plus dans ce 5e épisode de DigiClub spécial Mobile World Congress 2024 powered by Huawei Technologies, l’Université internationale de Tunis, la French Tech Tunis et la Fondation Tunisie pour le Développement.

Nadya Jennene