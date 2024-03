MWC 2024 – Retour sur la stratégie arabe de cybersécurité et la migration vers l’IPv6 

Partagez 0 Partages

A l’occasion du Mobile World Congress, nous avons interviewé le secrétaire général de l’Aicto, Mohamed Ben Amor. Il nous a parlé de l’avancement des travaux sur la stratégie arabe de cybersécurité ainsi que l’évolution de l’adoption de l’IPv6.

Il a rappelé que l’Aicto avait, en collaboration avec plusieurs experts, élaboré la vision arabe pour la cybersécurité notant que dans la foulée de l’adoption de cette vision, l’organisation a lancé l’élaboration de la stratégie arabe de cybersécurité.

Adoptée lors de la dernière session des ministres arabes des Technologies de la communication, cette stratégie consiste en un plan de travail qui s’articule autour de huit axes incluant chacun des activités qui permettront de protéger le cyberspace arabe face aux menaces cybernétiques.

« Il y a notamment plusieurs programmes de formation, de recherche et de développement. Nous sommes convaincus des compétences que nous avons et qui sont capables de développer des programmes pour protéger le cyberespace arabe », a précisé Mohamed Ben Amor soulignant que le développement et l’utilisation de programmes arabes permettront de garantir la souveraineté arabe dans le domaine de la cybersécurité.

En ce qui concerne l’adoption de l’IPv6, le secrétaire général de l’Aicto a réitéré que plusieurs services ne pourraient être opérationnels sur l’IPv4 d’où l’urgence de migrer vers la version 6 du protocole internet. « Faire progresser les services dans le monde arabe nécessite l’adoption de l’IPv6. D’ailleurs, nous avons lancé une initiative en collaboration avec Huawei pour accélérer la migration vers l’IPv6 », a-t-il affirmé précisant que les chiffres démontrent une nette évolution de l’adoption de l’IPv6 dans plusieurs pays tels que l’Egypte ou encore les Emirats arabes unis.

Détails dans ce premier épisode de DigiClub spécial MWC 2024, powered by Huawei Technologies, l’Université internationale de Tunis, la French Tech Tunis et la Fondation Tunisie pour le Développement.

Nadya Jennene