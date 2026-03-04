News

MWC 2026 : Mattel (Tunisie Telecom) sacré meilleur réseau mobile en Mauritanie par Ookla

Posted on
En marge du Mobile World Congress 2026, l’opérateur mauritanien Mattel a été distingué par Ookla pour la meilleure performance de réseau mobile en Mauritanie. Une consécration internationale qui vient couronner plusieurs années d’investissements soutenus et de transformation stratégique, comme l’a souligné son directeur général, Elyes Ben Sassi, dans une déclaration accordée à Digiclub.

« Ookla a réalisé des tests partout dans le monde, y compris en Mauritanie. Ce trophée nous a été décerné à l’issue de ces évaluations. Nous avons obtenu la meilleure performance réseau mobile en Mauritanie », a-t-il affirmé, rappelant la portée mondiale des benchmarks opérés par la société spécialisée dans la mesure des performances télécoms.

Au-delà de la reconnaissance technique, le dirigeant voit dans cette distinction l’aboutissement d’un chantier de redressement engagé depuis plusieurs années. « Cette consécration est le fruit d’un grand travail, d’un plan de développement que nous avons mis en place depuis plusieurs années », a-t-il expliqué. À son arrivée à la tête de l’entreprise, un programme de restructuration et de croissance a été initié afin de « redresser la barre » et repositionner l’opérateur sur une trajectoire ascendante.

Selon Elyes Ben Sassi, les deux dernières années ont été marquées par « une très belle dynamique de croissance », ayant permis d’améliorer significativement la qualité du réseau et des services proposés aux clients. Cette montée en performance s’est traduite également par des résultats commerciaux solides et un renforcement de la part de marché de l’opérateur.

Le plan de développement déployé par Mattel repose principalement sur l’extension du très haut débit et la modernisation des infrastructures. Le lancement des services 4G en 2021 a constitué une étape décisive. Cette évolution technologique a favorisé une hausse notable du trafic data, généré de nouvelles sources de revenus et permis d’accroître la couverture ainsi que la capacité du réseau. « Nous avons lourdement investi pour le développement du réseau avec toutes les équipes », a insisté le directeur général, mettant en avant l’engagement collectif de l’entreprise.

Fort de cette reconnaissance internationale, Mattel se projette désormais vers deux chantiers majeurs. Le premier concerne le lancement de la 5G, qualifié d’« objectif stratégique à court terme ». Elyes Ben Sassi a rappelé que l’État mauritanien avait récemment lancé un appel d’offres pour l’octroi des licences 5G, auquel l’opérateur prévoit de répondre dans les prochaines semaines. Les autorités ambitionnent un déploiement dès cette année, faisant de cette transition technologique un enjeu national de compétitivité et d’attractivité, a-t-il précisé. 

Le second défi porte sur la diversification des activités, notamment à travers les services financiers mobiles. Une filiale dédiée, Mattel Money, a été créée à cet effet, a annoncé le directeur général de l’opérateur. L’entreprise a d’ores et déjà obtenu l’agrément de la Banque centrale mauritanienne pour le lancement de ses services de mobile money.

Ainsi, entre consolidation de ses performances réseau, préparation à l’ère de la 5G et diversification vers les services financiers numériques, Mattel entend capitaliser sur cette distinction internationale pour conforter son rôle d’acteur clé de la transformation digitale en Mauritanie.

L’interview au complet est disponible en vidéo sur notre chaîne Youtube :

N.J

