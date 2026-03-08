MWC26 : Tim Berners-Lee appelle à concevoir des réseaux sociaux sans mécanismes d’addiction

Partagez 0 Partages



Le créateur du World Wide Web, Tim Berners-Lee, a appelé les développeurs à concevoir des réseaux sociaux qui ne reposent pas sur des mécanismes d’addiction. Une prise de position exprimée lors d’une intervention à Barcelone dans le cadre du Talent Arena, événement associé au Mobile World Congress.

Selon lui, une partie du Web actuel est dominée par des algorithmes conçus pour maximiser le temps passé sur les plateformes. Ces systèmes utilisent l’intelligence artificielle pour capter l’attention des utilisateurs et les maintenir connectés le plus longtemps possible, un modèle qu’il juge problématique pour la société et particulièrement pour les jeunes.

Tim Berners-Lee estime pourtant que les réseaux sociaux pourraient fonctionner autrement. Il cite l’exemple de certaines plateformes dont les algorithmes cherchent moins à provoquer une dépendance que d’autres, montrant selon lui que les concepteurs ont la responsabilité de choisir des architectures plus saines pour les utilisateurs.

L’inventeur du Web a également évoqué la question de l’accès des mineurs aux réseaux sociaux, indiquant que des débats existent dans plusieurs pays pour limiter leur usage avant l’âge de 16 ans. Il rappelle néanmoins que l’objectif ne doit pas être de supprimer les réseaux sociaux, mais de réformer les algorithmes qui encouragent les comportements addictifs.

Pour Berners-Lee, l’avenir du Web dépendra de la capacité des développeurs et des entreprises technologiques à concevoir des plateformes plus responsables, capables de privilégier l’utilité et le bien-être des utilisateurs plutôt que l’optimisation de l’engagement.

Source : Communiqué

