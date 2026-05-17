n8n Tunisia lance son premier meetup officiel à Hammamet

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La communauté n8n Tunisia organise son tout premier rendez-vous en présentiel le samedi 13 juin 2026, de 14h00 à 18h00, à l’hôtel La Badira (Hammamet), un cadre 5 étoiles “adults-only” qui accueille gracieusement l’événement.

Sous le thème “Build workflows by just asking”, ce kickoff réunira développeurs, fondateurs, opérateurs et passionnés d’automatisation autour d’un programme de 4 heures : démos pratiques, études de cas réelles et échanges ouverts, sans longs slides ni argumentaires commerciaux.

Au programme, des études de cas portées par des experts tunisiens :

– Bilel Aroua — Ambassadeur n8n Tunisia & AI Media Systems Architect — Vision n8n Tunisia, roadmap communautaire et ce que nous bâtissons ensemble

– Bedhief Mohamed Hakim (AI Engineer @ Vago Solutions) — De l’IA en modèles à l’IA en systèmes

– Hani Hamrouni (EcomEyes) — Génération automatisée de visuels publicitaires avec n8n

– Yassine Azouzi (Mover App) — Intégration de chatbots IA avec n8n

– Moez Mejri (Solution Architect @ CGI) — Pipeline d’ingestion IoT zéro-perte

– Amine Arous (AutomateTN) — Réinventer la bureaucratie via les workflows IA

– Selim Aroua (AIValleyFlow) — Tech monitoring et santé mentale

– une table ronde ouverte pour clôturer

L’événement est porté par Bilel Aroua, ambassadeur n8n Tunisia et AI Media Systems Architect. L’objectif : poser les fondations d’une communauté locale active autour de l’automatisation et de l’IA appliquée.

Inscription obligatoire (places très limitées aprés validations) : https://luma.com/kxej6qqk

D’après communiqué

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