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National Youth Speak Forum 2026 : Le grand rendez-vous de la jeunesse et de l’innovation le 20 juin à Tunis

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L’AIESEC in Tunisia annonce la tenue de la nouvelle édition du National Youth Speak Forum 2026, un événement d’envergure nationale qui se déroulera le 20 juin 2026 à l’Université SESAME, à Tunis.

Ce forum s’impose comme une plateforme d’échange stratégique, connectant la jeune génération tunisienne avec des entrepreneurs, des experts et des leaders d’opinion afin de débattre des défis actuels et des opportunités technologiques et économiques de demain.

Au programme de cette édition 2026

  • Conférences & Panels : Des interventions inspirantes et des débats centrés sur l’innovation, l’entrepreneuriat et l’impact social.
  • Hackathon National : Une compétition stimulante où les jeunes talents développeront des solutions concrètes et innovantes face à des problématiques réelles.
  • Networking : Des sessions de réseautage direct avec des professionnels et des organisations clés de l’écosystème tunisien.
  • L’objectif de ce rassemblement est d’insuffler une dynamique de leadership chez les étudiants et jeunes entrepreneurs, tout en les poussant à transformer leurs idées en projets à fort impact positif.

Infos pratiques & Inscriptions

Les inscriptions sont déjà ouvertes aux étudiants, jeunes professionnels et porteurs de projets via la plateforme dédiée.

📅 Date : Samedi 20 juin 2026

📍 Lieu : Université SESAME, Tunis

🔗 Lien d’inscription : Volunteery Tunisia

📱 Suivi de l’événement : @youth_speak_tunisia (Instagram)

Source : Communiqué

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