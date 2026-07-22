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Navigation mobile : la Tunisie 3e sur vingt pays à PIB comparable, selon nPerf

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nPerf, plateforme indépendante de mesure des performances Internet, a publié le 22 juillet 2026 un classement de la navigation mobile sur vingt pays au profil économique comparable à l’Angola. Basé sur des données collectées entre janvier et juillet 2026, il place la Tunisie 3e avec un indice de 55,9 %.

Le Maroc arrive en tête (57,2 %), suivi de l’Inde (57,1 %). La Tunisie devance l’Ukraine (53,6 %), le Kirghizistan (52,4 %) et l’Algérie (51,2 %), avec seulement 1,3 point d’écart par rapport au leader marocain.

Cet indice mesure la fluidité d’affichage des cinq sites les plus visités de chaque pays, un indicateur direct de la qualité d’expérience des utilisateurs mobiles au quotidien.

D’après communiqué

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