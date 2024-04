NBA Afrique lance un accélérateur dédié aux startups en phase de démarrage

Partagez 0 Partages

En soutien à l’initiative Digital Transformation with Africa du président Biden et dans le cadre de la stratégie du département américain du Commerce pour l’Afrique, NBA Afrique annonce aujourd’hui le lancement d’un accélérateur de startups basé sur le continent et destiné aux startups africaines en phase précoce, le Triple-Double: NBA Africa Startup Accelerator.

Le Triple-Double: NBA Africa Startup Accelerator soutiendra l’écosystème technologique de l’Afrique et la prochaine génération d’entrepreneurs technologiques africains en leur fournissant un accès à du mentorat et du capital pour promouvoir la croissance dans les secteurs du sport et de la création.

Exploité par ALX Ventures, un incubateur technologique de premier plan qui fournit aux chefs de file technologiques du continent un accès aux compétences et aux outils nécessaires pour lancer et mettre à l’échelle leurs jeunes pousses, Triple-Double: NBA Africa Startup Accelerator s’adresse aux startups en phase précoce en Afrique qui développent des solutions de gestion et de billetterie événementielles, d’accompagnement de la jeunesse, d’IA et de marketing numérique dans les industries du sport et de la création. Les startups peuvent faire connaître leur intention de participer en écrivant à TripleDoubleAccelerator.NBA.com jusqu’au vendredi 31 mai. Les candidatures seront ensuite examinées pour retenir les dix meilleures.

Les dix startups sélectionnées se verront attribuer des mentors, composés de dirigeants de NBA Afrique et d’ALX, ainsi que d’autres acteurs du secteur privé, qui fourniront des conseils en mettant l’accent sur le développement de produits, la croissance commerciale et la stratégie de mise sur le marché. En septembre, NBA Afrique organisera une journée de démonstration à New York qui coïncidera avec l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU). Les entreprises participantes présenteront leurs produits à un panel de dirigeants sectoriels des États-Unis, d’Afrique et du monde entier. Le panel déterminera ensuite les quatre entreprises lauréates, qui bénéficieront d’un soutien financier, d’un mentorat et de l’opportunité de travailler avec NBA Afrique et la Basketball Africa League (BAL) sur leurs initiatives actuelles et futures sur le continent.

L’annonce a été faite aujourd’hui par Clare Akamanzi, CEO de NBA Afrique, rejointe par Gina M. Raimondo, secrétaire américaine au Commerce, et Enoh T. Ebong, directrice de l’Agence américaine du commerce et du développement, lors du sommet des entreprises de la Chambre de commerce des États-Unis à Nairobi, au Kenya.

« Nous sommes ravis de lancer un programme d’accélération basé sur le continent et axé sur les startups africaines en phase de démarrage », déclare Akamanzi. « Cette nouvelle initiative révolutionnaire témoigne de notre engagement à développer l’écosystème sportif africain, et ces entreprises formidables seront à l’avant-garde de la construction de l’avenir du sport sur le continent. »

