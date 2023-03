Nec Corporation développe un système de détection de mines terrestres basé sur l’IA

Partagez 1 Partages

NEC Corporation a annoncé, mardi 29 mars 2023, les résultats d’une expérimentation sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour la détection des mines terrestres.

Soulignant le succès du projet mené en collaboration avec le Comité international de la Croix rouge (CICR), Nec a indiqué dans un communiqué que ce travail avait permis de « confirmer que la position la plus probable des mines terrestres peut être prédite avec un haut degré de précision (environ 90 %) ».

L’IA de NEC a sélectionné et analysé les informations communiquées par le CICR pour prédire les zones où la probabilité de présence de mines terrestres est élevée. « Les experts et le personnel de déminage dans le monde pourra étudier de plus grandes surfaces de terrain plus rapidement et à moindre coût », lit-on dans le communiqué.

Le système de prédiction devrait inclure, dans le futur, de nouvelles sources de données telles que la télédétection (les données recueillies par des drones et des satellites, ar exemple), afin d’améliorer la précision des prévisions, selon Nec.

« D’ici à mars 2024, NEC vise à fournir une solution de prédiction basée sur l’IA pour les zones de mines terrestres aux gouvernements et aux organisations internationales du monde entier » a souligné le géant industriel japonais de l’informatique et de la télécommunication.

NJ