Network International signe un protocole d’accord avec GIM-UEMOA pour accélérer l’inclusion financière en Afrique de l’Ouest

Network International (Network), l’un des principaux fournisseurs de solutions de paiement au Moyen-Orient et en Afrique, a signé un protocole d’accord avec GIM-UEMOA, le système régional de paiement qui promeut les paiements électroniques dans les secteurs bancaire, financier et de l’administration publique en Afrique de l’Ouest. Cette collaboration favorisera l’innovation et renforcera l’inclusion financière dans les huit pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Ce partenariat contribuera à fournir des solutions de paiement numérique innovantes dans le cadre de GIM-Pay, en tirant parti des forces collectives des deux organisations. Cette initiative vise à bénéficier à la population de la région UEMOA, en fournissant des systèmes de paiement sécurisés, transparents et accessibles qui répondent aux demandes croissantes des entreprises et des consommateurs.

En plus de répondre aux besoins financiers des utilisateurs au sein de l’UEMOA, cette collaboration renforcera la proposition de valeur des banques membres affiliées au GIM-UEMOA, leur permettant de mieux servir leurs clients finaux avec des solutions de paiement numérique de pointe. Cette offre s’inscrit dans la continuité de l’engagement de la région à favoriser la croissance économique et l’inclusion financière.

« Le partenariat avec GIM-UEMOA représente une étape importante pour Network International. Ensemble, nous souhaitons exploiter notre expertise combinée pour doter la région UEMOA de solutions de paiement de pointe qui favorisent l’inclusion économique et la prospérité », a déclaré le Dr Reda Helal, directeur général et Co-Directeur de Processing pour l’Afrique chez Network International.

« Cette collaboration avec Network International permet de mutualiser les infrastructures et les solutions pour apporter des solutions de paiement numérique de pointe au secteur bancaire ouest-africain. Nous attendons avec impatience les avantages qui en découleront pour les entités de services financiers de toute la région », a déclaré Minayegnan Coulibaly, directeur général de GIM-UEMOA.

Dans le cadre de ce partenariat, Network International et GIM-UEMOA ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de l’innovation et de la collaboration dans le domaine des technologies financières en Afrique de l’Ouest. Ce partenariat souligne également l’importance des alliances pour répondre aux divers besoins financiers et économiques de la zone UEMOA.

Communiqué