Nety, un nouvel entrant dans le paysage de l’Internet tunisien

Un huitième fournisseur d’accès Internet vient de voir le jour en Tunisie : Nety. C’est à traver cette marque que l’entreprise Chifco (un des plus grands revendeurs de cartes SIM pour le compte des opérateurs téléphoniques et accessoires GSM en Tunisie) fait son entrée sur ce marché. La date de commercialisation des offres de Nety pour le grand public et les entreprises n’a pas encore été dévoilée, mais une phase de test commence dès le mois d’avril via le réseau de distribution de Nety. Les premiers abonnés feront donc partie du programme Soft Launch du FAI afin de tester les équipements et les réseaux.

D’après nos informations, une promo sera accordée à tous les nouveaux abonnés de 20 Mbps et plus (VDSL et Fibre Optique) : les frais de raccordement de la ligne sont offerts.

Ce nouvel entrant du Net tunisien aura comme priorité d’exploiter le réseau FTTH (Fiber To The Home) et FTTB (Fiber To The Building) de Tunisie Telecom avec la technologie G-Pon (partage d’une fibre entre plusieurs abonnées).

En cas d’absence de la FTTH/B, le client se verra alors proposer une connexion VDSL. Notons à cet effet que Tunisie Telecom est en train de migrer son réseau ADSL vers le VDSL et ce, en remplaçant le restant de ses sous-répartiteurs dans les quartiers par des IPMSAN reliés directement au central téléphonique par le réseau Fibre Optique et sont équipés de DSLAM. Les maisons/immeubles deviennent ainsi plus proches de la source du signal DSL et pourraient accéder à la technologie VDSL (jusqu’à 100 Mbps) sans avoir à changer de ligne téléphonique.

Nety compte, selon les informations dont nous disposons, se focaliser sur les villes/cités à l’intérieur du pays non-desservies par la plus part des FAI, dans le Nord Ouest, Centre Ouest et le Sud, notamment.

Notons par ailleurs que Tunisie Telecom est en train de faire migrer activement son propre parc des abonnés ADSL (en partenariat avec les fournisseurs d’accès Internet) vers les débits supérieurs du VDSL et FO (lire notre article).

Avec l’arrivée de Nety, la Tunisie compte désormais huit fournisseurs d’accès Internet fixe (xDSL et FTTH) pour le grand public après l’entrée de l’ATI dans la course (lire notre article) :

1- l’Agence Tunisienne d’Internet (ATI, détenue entre autres par Tunisie Telecom et quelques banques),

2- Topnet (filiale de Tunisie Telecom),

3- GlobalNet (appelée aussi Gnet, filiale du groupe 3S),

4- Hexabyte (rachetée récemment par le groupe 3S),

5- BEE (avec un capital d’hommes d’affaires tuniso-algériens),

6- Ooredoo Internet (ex Tunet, détenue par l’opérateur Ooredoo Tunisie),

7- Orange Internet (ex Planet, détenue par l’opérateur Orange Tunisie)

8- et enfin Nety (détenu par un très grand et célèbre groupe économique tunisien).

Walid Naffati