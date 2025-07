NextGen25 : La jeunesse tunisienne au cœur de l’innovation technologique

Partagez 0 Partages



Le 4 juillet 2025, AcaROBOTICS organise la 2e édition de NextGen25 à Technopark ElGhazela avec la présence de

plusieurs institutions éducatives. L’événement réunira des intervenants de renom tels que le Ministre des Technologies de la Communication, la Directrice de la Technopole El Ghazala, une représentante de l’ALECSO, le Vice-président du IEEE RAS

Tunisia Chapter, ainsi que des experts, créateurs de contenu tech et figures de l’écosystème numérique tunisien.

Cet événement gratuit invite les jeunes (10-17 ans), leurs familles et enseignants à découvrir les technologies

du futur : robotique, intelligence artificielle, codage, et plus encore, à travers :

Des ateliers interactifs et des démonstrations

Des compétitions de robots

Des conférences inspirantes

Un espace dédié aux métiers de demain

Plus de 1500 participants attendus : élèves, enseignants, experts, et invités d’honneur, dont le Ministre des

Technologies et des figures de l’innovation numérique. Objectif : rendre la tech accessible à tous, inspirer, éveiller des vocations et donner à chaque jeune les clés pour créer l’avenir.

Pour suivre l’évènement, cliquez ici.

Source : Communiqué