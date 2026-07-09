NEXTGEN26 : L’Afrique prépare les compétences de demain à Tunis

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La troisième édition africaine du sommet NEXTGEN26 s’ouvre les 9 et 10 juillet 2026 au siège de l’ALECSO à Tunis, sous le slogan « Think Next, Act Next, Be NextGen » . Organisé par AcaROBOTICS en partenariat avec de nombreuses institutions et entreprises telles que le Groupe Kilani, STMicroelectronics ou encore la Cité des Sciences de Tunis, cet événement rassemble plus de 4 000 participants . Décideurs, investisseurs, industriels et jeunes innovateurs s’y rencontrent afin de connecter les systèmes éducatifs aux besoins du marché de l’emploi et de stimuler le développement industriel du continent .

Le programme de ces deux journées s’articule autour de conférences, de tables rondes sur l’éducation du futur et d’un espace dédié aux startups et aux rencontres B2B . L’événement met également à l’honneur la jeunesse à travers l’exposition STEAM Junior, qui présente plus de 50 projets scientifiques conçus par des jeunes de 7 à 17 ans, ainsi que la compétition de robotique autonome NextGen Robotics Cup et le challenge industriel Kilani Innovation Challenge.

Source : Communiqué

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