NGI Zero : des financements européens pour l’open source, avec un relais en Tunisie

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Le consortium européen NGI Zero, qui soutient les projets contribuant à un Internet libre et ouvert, dispose désormais d’un représentant en Tunisie. Nizar Kerkeni, membre actif de la communauté tunisienne des logiciels libres et open source (FLOSS), a été nommé à ce poste avec pour mission de rapprocher les développeurs et porteurs de projets locaux de ces opportunités de financement.

NGI Zero propose des subventions de 5 000 à 50 000 euros, accessibles aux particuliers, associations, PME et clubs universitaires. Les projets doivent être libres/open source et s’inscrire dans une vision d’un Internet ouvert, résilient et centré sur l’humain. La Tunisie, en tant que pays associé à Horizon Europe, est éligible à ces financements.

Les appels à projets sont continus, avec une deadline tous les deux mois. La prochaine échéance est fixée au 1er juin 2026.

Les membres de la communauté tech tunisienne intéressés peuvent contacter Nizar Kerkeni directement : Tunisia[@]ngi-0.eu

Plus d’infos : https://nlnet.nl/funding.html

D’après communiqué

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