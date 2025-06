NGMN appelle à des normes 6G harmonisées pour favoriser une évolution mobile transparente

Partagez 0 Partages

Alors que le 3GPP, l’organisme de normalisation des télécommunications, se prépare à définir la portée de la version 20, la Next Generation Mobile Networks Alliance (NGMN) a publié un document soulignant la nécessité cruciale de normes mondiales harmonisées pour la 6G.

Le document intitulé « 6G Key Messages – An Operator View » affirme que les normes doivent s’appuyer sur les fonctionnalités et capacités introduites avec la 5G et créer de la valeur grâce à de nouveaux services essentiels pour soutenir l’innovation continue, apporter des avantages réels aux utilisateurs et aux opérateurs tout en répondant aux besoins sociétaux en évolution et en favorisant un écosystème durable.

La publication consolide les messages clés des précédentes livrables de la NGMN concernant la 6G et les replace dans une perspective d’opérateur, réitérant la célèbre Déclaration de position de la NGMN sur la 6G publiée en 2023. Les leaders de l’industrie soulignent que la transition vers la 6G devrait être évolutive et que cette évolution ne devrait pas nécessiter un remplacement complet du matériel. Bien que de nouveaux équipements radio soient nécessaires pour le déploiement dans de nouvelles bandes de fréquences, l’évolution vers la 6G dans les bandes existantes devrait principalement se faire par des mises à jour logicielles, assurant une transition en douceur.

La 6G doit démontrer des avantages clairs et tangibles dans un cadre techno-économique réaliste. L’architecture réseau doit répondre aux critères des opérateurs de réseaux mobiles (MNOs) en matière de modularité, de simplicité, d’ouverture, de simplification opérationnelle, de compatibilité et d’interopérabilité, et de fiabilité, tout en assurant une durabilité économique et sociale. Ces facteurs sont cruciaux pour permettre un déploiement rapide et pour soutenir le développement de services adaptés au marché qui répondent aux demandes des utilisateurs.

Laurent Leboucher, président du conseil d’administration de la NGMN Alliance, CTO du groupe Orange et EVP Networks, a expliqué : « La 6G doit être perçue comme une évolution transparente — entièrement compatible avec la 5G et propulsée par une innovation logicielle continue. L’industrie doit dépasser les cycles de “G” synchronisés matériel/logiciel et adopter des feuilles de route découplées : une pour l’infrastructure matérielle, guidée par des investissements axés sur la valeur et durables, et une autre — plus rapide et axée sur la demande — pour les capacités métier définies par logiciel répondant aux besoins réels de la société. »

« En plus de présenter cette vision consolidée au 3GPP, cette publication sert de base pour s’engager avec l’industrie au sens large, stimulant la collaboration, l’innovation et l’orientation stratégique dans le paysage évolutif de la 6G », a déclaré Anita Döhler, PDG de la NGMN. « Un principe fondamental de notre message est que la 6G ne doit pas être traitée comme un simple changement générationnel de technologie mobile — elle doit être évolutive. »

« L’évolution des réseaux est essentielle pour répondre aux besoins sociétaux en constante évolution. Pour y parvenir, nous devons travailler collectivement en tant qu’industrie pour garantir que tous les futurs réseaux soient sécurisés, respectueux de l’environnement et économiquement durables », a déclaré Luke Ibbetson, responsable de la R&D du groupe chez Vodafone et directeur du conseil d’administration de la NGMN.

Cette publication décrit en outre le point de vue des opérateurs sur les exigences du réseau et les considérations de conception du Radio Performance Assessment Framework (RPAF), y compris des directives pour la nouvelle technologie d’accès radio (RAT) 6G. Elle souligne que toute solution proposée doit être évaluée par rapport à une base de référence raisonnable afin de démontrer des gains de performance significatifs.

À propos de la NGMN

La NGMN – Next Generation Mobile Networks Alliance – est un réseau mondial de leadership dirigé par les opérateurs, fondé en 2006 par de grands opérateurs de réseaux mobiles (MNOs) internationaux. En tant qu’alliance mondiale de près de 70 entreprises et organisations – y compris des opérateurs, des fournisseurs et des universitaires – la NGMN fournit des orientations à l’industrie pour permettre une infrastructure de réseau mobile de nouvelle génération innovante, durable et abordable. Les principaux domaines d’intérêt comprennent la maîtrise de la route vers la désagrégation, les réseaux verts du futur et la 6G, tout en soutenant la mise en œuvre complète de la 5G. La NGMN favorise l’alignement mondial des normes technologiques, encourage la collaboration avec les organisations industrielles et assure des processus efficaces et axés sur les projets pour répondre aux demandes évolutives de l’écosystème des télécommunications.

D’après communiqué