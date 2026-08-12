NGMN appelle à une harmonisation de l’industrie pour libérer le potentiel de l’IA agentique pour les réseaux mobiles autonomes

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L’IA agentique deviendra probablement un élément clé pour créer une voie crédible vers des réseaux mobiles autonomes de niveau 4* fiables, mais y parvenir nécessitera une transformation significative de l’architecture, des normes, de la sécurité, des opérations et de la gouvernance, selon une nouvelle publication sectorielle de la Next Generation Mobile Networks Alliance (NGMN).

« Automatisation et autonomie des réseaux – Phase III : IA agentique pour les réseaux mobiles autonomes » explore Motivation, opportunités, exigences et développements de l’écosystème liés à l’application de l’IA agentique à l’automatisation des réseaux dans les réseaux mobiles autonomes.

Il fournit trois informations clés : un cadre de référence pragmatique identifiant les composants essentiels nécessaires à l’automatisation des réseaux pilotée par l’IA agentique ; un aperçu de la maturité de l’écosystème et des lacunes potentielles ou perçues au niveau des normes et des activités open source ; et un ensemble de considérations visant à accélérer un déploiement sûr, interopérable et évolutif.

La publication souligne que si l’IA agentique peut servir de catalyseur fondamental pour l’automatisation des réseaux, le succès de son adoption à l’échelle commerciale dépendra de la disponibilité de systèmes de soutien complets et fiables, de l’alignement de l’écosystème et de l’atténuation des risques de fragmentation plutôt que des capacités ou des technologies des modèles d’IA individuels.

Il ressort de ce rapport que les opérateurs auront besoin de mécanismes robustes en matière de gouvernance, de confiance, de respect des politiques, d’observabilité, d’explicabilité, de sécurité opérationnelle, de déterminisme, d’assurance, de sécurité et de contrôle des coûts.

Laurent Leboucher, président du conseil d’administration de l’Alliance NGMN et directeur technique et directeur général adjoint des réseaux du groupe Orange, a déclaré : « Les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) se trouvent à un tournant décisif, alors que le secteur des télécommunications entre dans une nouvelle phase d’automatisation des réseaux. L’IA ne se limite plus à l’analyse, à la prédiction et à l’optimisation en boucle fermée. En effet, l’arrivée rapide de l’IA agentique a ouvert la perspective de systèmes autonomes capables de raisonner, de planifier, de collaborer et d’exécuter des actions au sein et entre de multiples domaines opérationnels. »

« Toutefois, la complexité des réseaux et les exigences élevées en matière d’expérience client impliquent que les technologies d’IA agentiques à usage général doivent être utilisées avec précaution, en respectant les cadres et les garde-fous appropriés, afin de faire intervenir l’humain lorsque cela s’avère nécessaire. Il s’agit d’un processus d’apprentissage en soi, au cours duquel les opérateurs devront prendre des risques calculés. »

Guangyi Liu, expert en chef de China Mobile et membre du conseil d’administration de NGMN, a déclaré : « L’examen des organismes de normalisation (SDO), des initiatives de l’industrie et des activités open source démontre une dynamique encourageante dans l’ensemble de l’écosystème des déploiements d’IA agentique, mais malgré cela, le paysage reste largement complexe et inégalement mature.

« Une collaboration accrue entre les opérateurs de réseaux mobiles (ORM), les fournisseurs de services de réseau (FSR), les fournisseurs d’accès Internet, les hyperscalers et les communautés open source est donc essentielle pour garantir la fiabilité des déploiements à grande échelle et offrir une vision globale et unifiée. Cela implique une coordination intersectorielle sur des aspects tels que les interfaces de niveau télécom et les mécanismes de confiance, ainsi que des environnements de test partagés et une validation factuelle du comportement des agents afin d’assurer l’interopérabilité, la sécurité et la parfaite conformité des solutions aux exigences des opérateurs. »

Luke Ibbetson, responsable de la R&D chez Vodafone et membre du conseil d’administration de NGMN, a ajouté : « Des capacités de fiabilité, de sécurité, d’explicabilité, d’observabilité, d’interopérabilité, de gouvernance et de supervision humaine appropriée doivent être mises en place pour l’IA agentique afin d’accélérer un déploiement sûr, interopérable et évolutif dans l’écosystème des télécommunications.

« Si les conditions requises sont remplies, l’IA agentique peut contribuer à créer une voie réaliste vers une autonomie de niveau 4 de confiance, où les réseaux sont hautement autonomes et permettent la prise de décision automatisée, l’auto-optimisation, l’auto-réparation et l’autogestion. »

« Automatisation et autonomie des réseaux Phase III : IA agentique pour les réseaux mobiles autonomes » souligne également comment les preuves de concept isolées évolueront de plus en plus vers des déploiements opérationnels d’IA agentique privilégiant des cas d’utilisation bien contrôlés et à forte valeur ajoutée dans les années à venir, avec des agents capables de gérer des flux de travail complexes sur plusieurs domaines de réseau.

L’un des principaux facteurs déterminant le succès de cette initiative sera le renforcement de la collaboration au sein de l’ensemble de l’écosystème des télécommunications afin de réduire le risque de fragmentation et de s’aligner sur des architectures, des interfaces et des responsabilités interopérables.

À propos de NGMN

NGMN (Next Generation Mobile Networks Alliance) est une organisation mondiale pilotée par les opérateurs, créée par les principaux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) internationaux. Sa mission est de garantir que l’infrastructure, les plateformes de services et les appareils des réseaux mobiles de nouvelle génération répondent aux exigences des opérateurs tout en prenant en compte les besoins et les attentes des utilisateurs finaux. La vision de NGMN est d’apporter un soutien sectoriel influent pour permettre des services de télécommunications mobiles innovants, durables et abordables.

Ses principaux axes de développement comprennent la maîtrise de la transition vers la désagrégation, les réseaux verts du futur et la 6G, tout en continuant à soutenir le déploiement complet de la 5G. En tant qu’alliance mondiale pilotée par les opérateurs, regroupant opérateurs, fournisseurs et acteurs du monde universitaire, NGMN intègre activement les perspectives de toutes les parties prenantes. Elle favorise l’harmonisation et la convergence mondiales des normes technologiques et des initiatives sectorielles afin d’éviter la fragmentation et de soutenir la croissance du secteur. NGMN fonctionne selon une structure allégée et axée sur les projets, garantissant des processus et une prise de décision efficaces. NGMN encourage la collaboration avec d’autres organisations du secteur afin de maximiser les synergies et de compléter les travaux de chacun, en se concentrant sur les aspects réseau de bout en bout des technologies de nouvelle génération.

D’après communiqué

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