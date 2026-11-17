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Les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) doivent aller au-delà de la simple mesure des avantages apportés par les solutions d’IA et évaluer plutôt leur impact global sur l’ensemble du cycle de vie de l’IA, selon une nouvelle publication sectorielle de la Next Generation Mobile Networks Alliance ( NGMN ).

L’ouvrage « L’IA durable dans les réseaux de télécommunications » examine l’IA durable du point de vue des opérateurs et propose un cadre d’évaluation de l’impact net de l’IA sur les réseaux de télécommunications. Tout en reconnaissant le potentiel de l’IA pour améliorer la durabilité grâce à l’optimisation et à l’automatisation des réseaux, la publication encourage les opérateurs à intégrer la durabilité dès la conception et le déploiement de l’IA.

La publication souligne également que le choix d’un modèle d’IA doit prendre en compte à la fois la précision des tâches et le compromis entre performance énergétique, l’approche la plus adaptée étant choisie en fonction du cas d’usage dans le secteur des télécommunications. L’évaluation s’appuie également sur le concept d’impact énergétique net, qui compare les gains d’efficacité permis par l’IA à l’énergie consommée par les systèmes d’IA eux-mêmes. Ceci permet aux opérateurs d’évaluer clairement si les avantages d’un déploiement d’IA justifient les ressources nécessaires à sa mise en œuvre.

Le rapport « L’IA durable dans les réseaux de télécommunications » souligne également que les opérateurs auront besoin de données fiables, de rapports transparents, d’analyses comparatives, de cadres de validation et d’évaluations du cycle de vie pour véritablement comprendre l’impact plus large de l’IA et prendre des décisions mieux éclairées.

Laurent Leboucher, président du conseil d’administration de l’Alliance NGMN et directeur technique et vice-président exécutif des réseaux du groupe Orange, a déclaré : « L’IA devient clairement un élément de plus en plus important dans la planification, l’exploitation et l’optimisation des réseaux de télécommunications. Elle a le potentiel d’améliorer l’efficacité, d’enrichir l’expérience client et de favoriser des opérations de réseau plus intelligentes. »

« Cependant, l’IA engendre aussi des besoins en énergie et en infrastructures. À mesure que son adoption se généralise, les opérateurs doivent trouver des solutions pratiques pour appréhender à la fois les avantages qu’elle apporte et les ressources qu’elle requiert. La durabilité doit être prise en compte dès le départ et non comme une simple considération a posteriori. »

Luke Ibbetson, directeur de la R&D chez Vodafone et membre du conseil d’administration de NGMN, a déclaré : « Avec la généralisation des services basés sur l’IA et l’augmentation constante du trafic généré par l’IA, il est crucial de comprendre l’impact global de cette technologie. Les opérateurs doivent pouvoir évaluer les avantages opérationnels qu’elle apporte au regard de sa consommation énergétique et de son impact environnemental. Des concepts comme l’impact énergétique net permettent d’identifier plus clairement les domaines où l’IA est la plus performante et ceux où des optimisations supplémentaires sont possibles. »

Anita Döhler, PDG de NGMN, a ajouté : « Cette publication fournit des recommandations, élaborées par les opérateurs, sur la manière dont le secteur peut maximiser les avantages de l’IA tout en maîtrisant son impact environnemental. Il est essentiel de pouvoir mesurer, comprendre et optimiser cet équilibre. Le déploiement d’une IA durable à grande échelle nécessitera une collaboration au sein de l’écosystème, des méthodes d’évaluation communes et un effort concerté en faveur de l’innovation, de l’efficacité opérationnelle et de la responsabilité environnementale. À l’avenir, NGMN restera déterminé à poursuivre ses travaux au sein de Green Future Networks, en explorant davantage la résilience des réseaux et l’IA durable, et en se concentrant sur la rénovation, le stockage de l’énergie et la gestion des données. »

Source : Communiqué

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