NGMN propose un nouveau cadre pour simplifier les réseaux 5G

L’Alliance des réseaux mobiles de nouvelle génération (NGMN) a annoncé aujourd’hui de nouvelles orientations destinées à aider les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) à simplifier les opérations des réseaux 5G, à réduire le coût total d’exploitation, à diminuer la complexité opérationnelle et à atteindre les objectifs de durabilité, permettant ainsi, en fin de compte, des services plus fiables, efficaces et innovants au bénéfice des clients.

Dans sa dernière publication, « Cadre pour la simplification des réseaux – Point de vue des opérateurs » , NGMN présente un cadre général pouvant servir de référence aux opérateurs de réseaux mobiles dans leur transition vers la simplification des réseaux 5G. Ce cadre s’adresse aussi bien aux opérateurs avancés ayant déjà déployé un cœur de réseau 5G natif du cloud et un déploiement 5G étendu au sein du RAN, qu’aux opérateurs en phase de démarrage dont les réseaux sont principalement basés sur la LTE et qui envisagent de déployer la 5G NSA.

« Face à l’évolution des réseaux mobiles, les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) sont confrontés à une complexité croissante et à de nouvelles opportunités. Pour minimiser les coûts opérationnels, améliorer l’efficacité et déployer de nouveaux services grâce à la 5G, la simplification du réseau doit être un pilier fondamental des stratégies d’évolution, tant au niveau de l’architecture que des opérations », a déclaré Laurent Leboucher, président du conseil d’administration de l’Alliance NGMN et directeur technique et vice-président exécutif des réseaux du groupe Orange. Il a ajouté : « Les dernières recommandations de NGMN offrent aux opérateurs un cadre clair pour comprendre où et comment la simplification peut être mise en œuvre, et pour évaluer ses avantages ciblés au regard des objectifs et contraintes spécifiques à chaque domaine, permettant ainsi des choix de déploiement éclairés et adaptés aux environnements commerciaux et réglementaires individuels. »

La publication propose une approche en trois étapes, tout en examinant les principaux domaines d’intervention technologiques et non technologiques pertinents pour que les opérateurs de réseaux mobiles évoluent vers un réseau plus simple et plus efficace, ainsi que les défis auxquels ils sont confrontés pour réaliser ces avantages.

La première étape consiste à identifier les grandes tendances de l’évolution technologique que les opérateurs de réseaux mobiles (ORM) doivent exploiter pour simplifier leurs réseaux. Elle met en évidence le cloud natif, l’intelligence artificielle (IA) agentique et générative, le déploiement des services de réseaux fédérés et l’évolution de la fibre optique comme autant de tendances technologiques clés favorisant la simplification des réseaux. Elle souligne également l’adoption de méthodes de travail agiles comme un facteur clé, non technologique, qui permettra aux ORM de déployer rapidement de nouveaux services.

La prochaine étape consiste pour les opérateurs de réseaux mobiles à mieux comprendre les difficultés qu’ils rencontreront lors de l’adoption des solutions identifiées pour la simplification du réseau. La publication recense les défis auxquels sont confrontés les opérateurs de réseaux mobiles de nouvelle génération (NGMN) dans les domaines de la radio, du cœur de réseau et du transport.

En troisième lieu, NGMN recommande aux opérateurs de réseaux mobiles (ORM) de prioriser l’adoption des technologies habilitantes et les domaines d’application en fonction de leur contexte et du niveau de maturité de leur réseau. La publication identifie trois archétypes d’ORM courants selon leur niveau de maturité en matière de déploiement de réseaux 5G et explique comment chacun peut évaluer les technologies habilitantes et identifier celles qui offrent le plus d’avantages par le biais de la priorisation.

Suite à cette publication, NGMN adoptera les objectifs de simplification du réseau dans les projets Cloud Native, Network Automation et 6G.

« Face à la complexité croissante des réseaux mobiles, les opérateurs de réseaux mobiles doivent constamment simplifier la création, le déploiement, la mise en avant et la gestion de leurs offres de services différenciées pour leurs clients », a déclaré Anita Döhler, PDG de NGMN Alliance. « En rassemblant les connaissances des principaux opérateurs mondiaux, nous fournissons des conseils pratiques pour aider les ORM à appréhender les changements technologiques et organisationnels nécessaires à la mise en place de réseaux simplifiés et adaptés à l’avenir. »

La collaboration est essentielle pour faire progresser les sujets les plus importants du secteur, tels que les piliers stratégiques de NGMN : la maîtrise de la voie vers la désagrégation, les réseaux verts du futur et la 6G. NGMN invite donc toutes les parties prenantes de l’ensemble de la chaîne de valeur à rejoindre l’Alliance dans cette importante entreprise.

Source : Communiqué

