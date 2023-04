Nigéria : de l’internet haut débit gratuit dans les aéroports et les universités

Partagez 0 Partages

Le Conseil exécutif fédéral du Nigéria (FEC) a approuvé, la semaine dernière, la fourniture de l’internet haut débit gratuitement pour 75 lieux publics.

Ce projet dont la valeur s’élève à 24,20 milliards de nairas (48 millions d’euros environ), selon la presse locale, sera mis en œuvre par la Commission nigériane des communications (NCC) d’après une déclaration du ministre des Communications et de l’Économie numérique, Isa Ali Pantami.

Le déploiement se ferait sur quatre ou cinq mois au maximum selon le ministre nigérian. Le projet inclut en plus des aéroports, des universités, et les PME. L’objectif étant, d’après M. Pantami d’assurer un accès illimité à internet aux étudiants, de rendre les aéroports plus vivants, et de garantir une visibilité mondiale pour les innovations locales.

Le Nigéria vise un taux de pénétration de l’internet haut débit de 70% d’ici à 2025, soit plus de 20 points de pourcentage de plus que les chiffres actuels. Le pays affichait en 2022 un taux de pénétration de l’internet haut débit de 46,24%. Un record selon la NCC.

NJ