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Nizar Chaddad nommé à la tête de la Société Monétique Tunisie

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Nizar Chaddad annonce sa nomination au poste de directeur général de la Société Monétique Tunisie (SMT), l’opérateur national des infrastructures de paiement électronique. Il quitte ainsi la Banque centrale de Tunisie (BCT), où il a exercé pendant 27 ans, pour prendre les commandes d’un acteur central de la transformation numérique des paiements dans le pays.

Dans un message publié sur LinkedIn, le nouveau dirigeant indique vouloir renforcer l’innovation, l’interopérabilité, la confiance et la sécurité des paiements numériques en Tunisie, tout en accélérant le développement d’un écosystème financier plus inclusif.“

Son parcours est étroitement lié à l’évolution des systèmes de paiement tunisiens. À la BCT, Nizar Chaddad a contribué à plusieurs initiatives stratégiques portant sur la modernisation des infrastructures financières, le développement des paiements électroniques et l’inclusion financière. Il a également représenté l’institution lors de nombreux comités régionaux et internationaux.

En janvier 2024, il a rejoint le groupe d’experts sur les politiques d’inclusion financière (EGFIP) de l’Alliance for Financial Inclusion (AFI), une organisation internationale qui favorise la coopération entre institutions financières et autorités publiques autour de l’inclusion financière.

Sa nomination intervient alors que la Tunisie cherche à accélérer la transition vers les paiements numériques et à réduire sa dépendance aux espèces. La SMT, qui assure notamment l’interconnexion des acteurs du paiement électronique, occupe une place stratégique dans cette évolution.

W.N

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