Nokia alerte sur un ban imminent du marché chinois

Tommi Uitto, président de la division Mobile Networks chez Nokia, a déclaré que le groupe finlandais pourrait prochainement être exclu du marché chinois, ainsi que Ericsson, en raison de considérations liées à la sécurité nationale.

Cette déclaration intervient lors de l’inauguration d’un nouveau site de recherche, développement et production à Oulu, en Finlande. Uitto a souligné que les fournisseurs occidentaux comme Nokia ne représentent plus qu’environ 3 % du marché chinois, un recul significatif qu’il attribue à une stratégie d’exclusion progressive menée par Pékin.

Face à cette situation, le dirigeant a appelé l’Union européenne à adopter une réponse « symétrique » en restreignant l’accès des fournisseurs à « haut risque » au marché européen. Il estime que cette approche pourrait ouvrir des opportunités pour Nokia dans d’autres régions partageant les mêmes valeurs.

Justin Hotard, nouveau PDG de Nokia, a également exhorté la Commission européenne à réagir, plaidant pour une révision des règles de concurrence afin de favoriser l’innovation et les investissements dans le secteur des télécoms. Il a mis en avant les défis posés par la fragmentation du marché européen, notamment en matière de spectre et d’infrastructures.

W.N & IA

