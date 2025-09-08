En bref

Nokia alerte sur un ban imminent du marché chinois

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages

Tommi Uitto, président de la division Mobile Networks chez Nokia, a déclaré que le groupe finlandais pourrait prochainement être exclu du marché chinois, ainsi que Ericsson, en raison de considérations liées à la sécurité nationale.

Cette déclaration intervient lors de l’inauguration d’un nouveau site de recherche, développement et production à Oulu, en Finlande. Uitto a souligné que les fournisseurs occidentaux comme Nokia ne représentent plus qu’environ 3 % du marché chinois, un recul significatif qu’il attribue à une stratégie d’exclusion progressive menée par Pékin.

Face à cette situation, le dirigeant a appelé l’Union européenne à adopter une réponse « symétrique » en restreignant l’accès des fournisseurs à « haut risque » au marché européen. Il estime que cette approche pourrait ouvrir des opportunités pour Nokia dans d’autres régions partageant les mêmes valeurs.

Justin Hotard, nouveau PDG de Nokia, a également exhorté la Commission européenne à réagir, plaidant pour une révision des règles de concurrence afin de favoriser l’innovation et les investissements dans le secteur des télécoms. Il a mis en avant les défis posés par la fragmentation du marché européen, notamment en matière de spectre et d’infrastructures.

W.N & IA

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:

Recommended for you

Plus Populaires

10.1K
L'actuTHD

Tunisie Telecom dévoile son nouveau siège à Tunis
#secondary





4.5K
En bref

L’opérateur e& UAE sacrée réseau 5G le plus rapide au monde au premier semestre 2025
4.2K
En bref

Google fusionne Chrome OS et Android : vers un OS unique pour tous les appareils
2.1K
En bref

Stéphane Varret nommé Directeur Général d’Orange Tunisie
2.0K
L'actuTHD

Tunisie : les alertes de piratage se multiplient, les experts appellent à la vigilance face aux campagnes de désinformation
2.0K
En bref

Rentrée 2025 : Ooredoo booste ses offre fibre et 5G pour la maison
2.0K
L'actuTHD

Nokia sélectionné pour alimenter le câble sous-marin Medusa entre l’Europe et l’Afrique du Nord
1.7K
En bref

Tunisie Telecom et le Club Sportif Sfaxien renforcent leur alliance stratégique pour trois nouvelles années
1.4K
En bref

Pourquoi les détaillants du monde entier doivent se préparer à la prochaine vague de cyberattaques ?
1.2K
En bref

Ooredoo lance Ooredoo Privilèges
To Top