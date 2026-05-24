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Nokia bascule dans l’infrastructure de l’IA et ouvre un laboratoire d’innovation à la Silicon Valley

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L’équipementier télécoms finlandais Nokia accélère sa mue stratégique vers le marché des infrastructures cloud et de l’intelligence artificielle. L’entreprise vient d’annoncer l’ouverture de son AI Networking Innovation Lab au sein de son campus de Sunnyvale, en Californie.

Ce nouveau centre d’excellence se positionne comme un pôle de co-innovation mondial pour concevoir, tester et valider les architectures réseau indispensables aux architectures de centres de données natifs de l’IA (AI-native data centers).

Le réseau : le goulot d’étranglement de l’IA moderne

L’entraînement des grands modèles de langage (LLM) et l’inférence distribuée en temps réel saturent les infrastructures traditionnelles. Les flux massifs de données transférés en continu entre des milliers de processeurs graphiques (GPU) exigent une latence ultra-faible et une bande passante sans précédent. Pour Nokia, l’enjeu est clair : optimiser l’infrastructure fondamentale pour éviter que le réseau ne devienne le maillon faible du cycle de l’IA (AI Supercycle).

Le laboratoire repose sur trois piliers opérationnels :

  • L’innovation technologique : Un espace d’expérimentation sur toute la pile réseau, de l’optimisation des puces de commutation (notamment les derniers chipsets Broadcom Tomahawk) au contrôle de la congestion et à la télémétrie en temps réel.
  • La collaboration écosystémique : Le regroupement des leaders des semi-conducteurs, du stockage, du calcul et du test pour garantir une interopérabilité totale et éviter l’enfermement propriétaire (vendor lock-in).
  • La validation en conditions réelles : Le développement des Nokia Validated Designs (NVD), des plans d’architecture réseau multi-constructeurs testés face à des scénarios de panne sévères ou de forte congestion avant leur déploiement en production.

Un écosystème de géants et une explosion boursière

Pour ce lancement, Nokia s’entoure d’un premier cercle de partenaires technologiques de premier plan : AMD, Keysight Technologies, Lenovo, Supermicro, Weka, Nscale, VIAVI Solutions et Everpure.

L’analyse du marché : Historiquement perçu comme un équipementier lié aux réseaux mobiles (5G/6G), Nokia réussit à diversifier ses relais de croissance. Au premier trimestre, ses ventes auprès des clients AI et Cloud ont bondi de 49% sur un an, totalisant près d’un milliard d’euros de commandes. Cette accélération — couplée à l’investissement massif de près d’un milliard de dollars réalisé par Nvidia l’an dernier pour s’offrir 3% du groupe finlandais — a fait bondir le cours de l’action de plus de 55% sur le dernier mois, propulsant sa capitalisation boursière à près de 87 milliards de dollars.

Les avancées issues du laboratoire de Sunnyvale devraient rapidement influencer les architectures réseaux bien au-delà du seul périmètre des centres de données, ouvrant la voie à des solutions d’orchestration distribuées de type Scale-Across et AI-Grid.

Source : Communiqué

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