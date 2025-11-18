En bref

Nokia dévoile un portefeuille renforcé pour booster les data centers et l’automatisation par l’IA

Nokia a annoncé une mise à jour majeure de son portefeuille destiné aux data centers, avec de nouveaux équipements réseau et des outils logiciels conçus pour répondre à la montée en puissance des charges de travail d’intelligence artificielle. L’objectif est d’offrir plus de performance, de fiabilité et d’automatisation dans des environnements où la demande ne cesse de croître.

La nouveauté phare est la famille de commutateurs 7220 IXR H6, capable d’atteindre une bande passante maximale de 102,4 Tbit/s grâce à des interfaces pouvant monter jusqu’à 1,6 Tbit/s. Selon Nokia, ces performances doublent la capacité des générations précédentes. Les équipements sont conformes aux spécifications du consortium Ultra Ethernet et peuvent gérer des déploiements à très grande échelle, y compris dans des infrastructures conçues pour accueillir jusqu’à un million d’unités de calcul spécialisées dans l’IA.

Le constructeur met aussi en avant une flexibilité accrue. Les commutateurs peuvent être refroidis par air ou par liquide, sont compatibles avec les racks standards du marché et peuvent fonctionner sous SR Linux, le système d’exploitation réseau de Nokia, ou sous SONiC, l’OS open source largement adopté par les opérateurs cloud. Cette compatibilité permet aux opérateurs de choisir l’environnement logiciel le mieux adapté à leurs pratiques d’intégration.

Sur la partie logicielle, Nokia enrichit sa plateforme Event Driven Automation en y intégrant davantage de capacités d’AIOps. Les nouveautés incluent une interface en langage naturel, un moteur d’analyse pour identifier les causes des incidents, des actions de remédiation automatisées et un mode simulation qui teste une intervention sans impacter le réseau réel. Le groupe affirme que l’usage de cette plateforme peut réduire de 96 pour cent le temps d’indisponibilité réseau dans les data centers.

Avec cette annonce, Nokia cible clairement les infrastructures qui doivent supporter la nouvelle génération d’applications d’IA, notamment les agents autonomes, les modèles de grande taille et les environnements d’entraînement distribués. Le constructeur veut répondre à la demande croissante en débit, en faible latence et en automatisation des opérations.

Les commutateurs 7220 IXR H6 seront disponibles au premier trimestre 2026. Les nouvelles fonctionnalités d’AIOps de la plateforme Event Driven Automation sont déjà proposées en démonstration et seront déployables d’ici la fin de l’année.

D’après communiqué

