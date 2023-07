Nokia et Apple concluent un accord à long terme de licence de brevet

Partagez 2 Partages

Nokia a annoncé avoir signé avec Apple un nouvel accord de licences croisées pour remplacer l’accord actuel qui arrive à échéance fin 2023. Les deux parties n’ont pas dévoilé les conditions de l’accord, qui restent confidentielles.

Jenni Lukander, présidente de Nokia Technologies a déclaré à l’occasion : « Nous sommes ravis d’avoir conclu à l’amiable avec Apple un accord à long terme de licence de brevet. Cet accord reflète la robustesse du portefeuille de brevets de Nokia, fondée sur nos investissements de plusieurs décennies dans la R&D et nos contributions aux normes cellulaires et à d’autres technologies. »

Nokia prévoit de comptabiliser les produits issus de ce nouvel accord de licence de brevet à partir de janvier 2024. L’accord est conforme aux hypothèses formées par Nokia dans ses commentaires sur les perspectives à long terme de Nokia Technologies inclus dans son rapport financier pour le premier trimestre, publié le 20 avril 2023.

Leader du secteur, le portefeuille de brevets de Nokia est fondé sur 140 milliards EUR investis dans la R&D depuis 2000. Il est composé d’environ 20 000 familles de brevets, dont plus de 5 500 sont déclarées essentielles pour la 5G. Nokia accepte que ses inventions soient « à normes ouvertes » en échange du droit de les concéder sous licence à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Les entreprises peuvent concéder ces technologies sous licence et les utiliser sans avoir à investir elles-mêmes considérablement dans les normes, ce qui stimule l’innovation et le développement de nouveaux produits et services au bénéfice des consommateurs.

Communiqué