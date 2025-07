Nokia sélectionné pour alimenter le câble sous-marin Medusa entre l’Europe et l’Afrique du Nord

Partagez 0 Partages

Le groupe finlandais Nokia a été sélectionné par AFR-IX Telecom pour fournir la solution technique du câble sous-marin Medusa, un projet stratégique visant à connecter plusieurs pays d’Afrique du Nord (dont la Tunisie) à l’Europe via un réseau de fibre optique haute capacité de 8 700 km.

Le système s’appuie sur la plateforme Nokia 1830 Photonic Service Interconnect et les optiques cohérents ICE7, permettant des capacités atteignant plusieurs dizaines de térabits par seconde par paire de fibres. Cette infrastructure sera exploitée en mode ouvert (open access), donnant aux opérateurs la possibilité de disposer de paires de fibres dédiées, configurables selon leurs besoins.

« Avec Nokia, nous posons les bases d’un avenir numérique plus connecté, rapide, fiable et flexible », déclare Miguel Angel Acero, CTO de Medusa.

Tunisie Telecom raccorde la Tunisie au réseau Medusa

En février 2025, Tunisie Telecom a signé un accord stratégique avec AFR-IX pour le raccordement de Bizerte à Marseille avec le câble Medusa, via une liaison dédiée de 20 Tb/s (lire : Tunisie Telecom s’associe au projet Medusa).

Ce partenariat s’inscrit dans une démarche de souveraineté numérique et vise à doter la Tunisie d’une capacité internationale indépendante, essentielle à l’essor du cloud, de la 5G et des services numériques critiques, surtout que le câble Keltra n’est plus utilisé (fin de vie) et que le Sea-Me-We-4 qui raccorde déjà Bizerte à Marseille, arrive bientôt à sa mise en hors service.

La mise en service de Medusa du côté tunisien est prévue pour le premier semestre 2026 après des phases de tests, selon le ministère tunisien des Technologies de la communication.

Visite du siège de AFR-IX à Barcelone (Espagne)

Dans une interview accordée à THD.tn en avril dernier à Barcelone, Espagne (lire : Medusa : Le câble sous-marin qui connectera l’Afrique du Nord à l’Europe du Sud sur un pied d’égalité), en marge de notre couverture du Mobile World Congress 2025, Damien Bertrand, directeur général adjoint de Medusa, détaillait les spécificités de ce projet unique :

24 paires de fibres seront déployées, chaque client (opérateur ou institution) disposant de sa propre infrastructure indépendante.

Amplification tous les 85 à 90 km, avec une attention particulière à la latence et à la résilience.

Modèle non consortium : pas de mutualisation obligatoire, mais une souplesse totale pour chaque client.

Le projet vise aussi à booster la connectivité régionale entre pays du Maghreb, notamment pour répondre aux besoins des universités nord-africaines, encore limitées en bande passante.

« Aujourd’hui, une université en Afrique du Nord peut disposer de 1 à 2 Gb/s. Demain, elle pourra exploiter une fibre complète, soit plusieurs dizaines de Tb/s », a-t-il souligné.

Enjeux pour l’Afrique du Nord et la Méditerranée

Avec un atterrissage prévu dans dix pays, dont cinq en Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte), Medusa ambitionne de devenir un hub méditerranéen de connectivité. À travers des partenariats comme celui avec Nokia ou Tunisie Telecom, le projet dessine un nouveau paysage de l’interconnexion régionale, reposant sur des modèles ouverts et performants, adaptés aux enjeux de transformation numérique.

Walid Naffati avec IA