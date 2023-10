Norbert Prihoda et Sami Said parmi les 100 dirigeants africains les plus influents (technologie & télécommunications)

Partagez 0 Partages

Le directeur général adjoint de Tunisie Telecom, Norbert Prihoda, et le directeur exécutif de la sécurité de l’opérateur, Sami Said, ont été distingués parmi les 100 dirigeants africians les plus influents dans les domaines de la technologie et des télécommunications.

Élaboré par Africa Tech et Connecting Africa, ce rapport établi chaque année une liste des personnalités qui contribuent à construire un avenir meilleur pour l’Afrique et sont une source d’inspiration dans différents domaines, notamment les nouvelles technologies, les télécommunications, les startups, la fintech, les organisations gouvernementales et les ONG.

NJ