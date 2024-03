nPerf lance son nouveau site web

Partagez 0 Partages

Après des mois de développement, nous sommes fiers de vous présenter un site web qui intègre non seulement notre test de débit Internet fiable, mais qui offre également une navigation fluide et un design moderne.

Chez nPerf, nous comprenons l’importance d’avoir un outil fiable pour évaluer avec précision votre connexion Internet. C’est pourquoi nous avons repensé notre site web en priorisant votre expérience, dans le but de fournir une plateforme utile, gratuite et fiable pour tous. Nous tenons à vous assurer que malgré ces changements, notre engagement envers une expérience sans publicité reste inchangé et continuera à être une priorité pour nous. Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou un passionné de technologie, notre objectif reste le même : offrir un outil robuste et accessible pour tester votre connexion Internet à tout moment et en tout lieu.

Nous tenons également à remercier les membres de notre communauté dévouée qui ont joué un rôle clé dans le succès de notre nouveau site web. À ceux qui ont contribué de leur temps et de leur expertise avant le lancement, tels que nos traducteurs qui ont assuré l’accessibilité dans différentes langues, nous sommes profondément reconnaissants.

Maintenant, alors que nous entamons ensemble cette nouvelle aventure, nous vous invitons chacun et chacune à continuer d’être une partie intégrante de notre parcours. Vos retours sont importants, et nous vous encourageons à tester votre connexion, explorer les fonctionnalités améliorées et partager vos réflexions avec nous. Ensemble, nous pouvons affiner et améliorer davantage notre plateforme, en veillant à ce qu’elle reste une ressource de confiance pour tous.

Communiqué