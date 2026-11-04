nPerf lance son nouveau test de débit : de la mesure au diagnostic de connexion

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nPerf, spécialiste de la mesure de la qualité des connexions internet, dévoile une nouvelle version de son test de débit. Au-delà de la simple mesure des performances, elle offre aux internautes un diagnostic plus complet de leur connexion. Analyse des résultats selon les usages, comparaison avec d’autres abonnés et conseils personnalisés : tout est pensé pour permettre à chacun de mieux comprendre sa connexion et d’optimiser son expérience internet. Le nouveau test est disponible dès aujourd’hui sur nperf.com.

Des mesures techniques traduites en expérience utilisateur

Débit descendant, débit montant, latence : le test nPerf conserve ses indicateurs de performance et va plus loin dans leur interprétation. Avec Comprendre mes résultats, l’utilisateur découvre comment les performances mesurées se traduisent en termes d’usages, par exemple pour une visioconférence ou un jeu en ligne. Il peut ainsi mieux évaluer si sa connexion est adaptée à ses besoins.

Un diagnostic pour identifier les pistes d’amélioration

Avec Optimiser la connexion, nPerf transforme les résultats du test en recommandations adaptées aux performances mesurées. L’utilisateur dispose ainsi de conseils concrets pour améliorer sa connexion et tirer le meilleur parti de son abonnement.

« La plupart des utilisateurs obtiennent un résultat sans toujours savoir quoi en faire. Nous avons voulu transformer ce test en un véritable outil d’accompagnement, qui explique, compare et conseille. » Loïc, Product Owner, nPerf

Des performances mises en perspective

La fonction Comparer, s’appuie sur un jeu de données élargi pour situer les résultats par rapport à ceux d’autres abonnés, selon l’opérateur, la technologie de connexion et la zone géographique, à l’échelle nationale ou régionale. Avec cette nouvelle version, nPerf dépasse la simple mesure de débit pour proposer un véritable outil de diagnostic, au service d’une meilleure expérience internet.

Source : Communiqué

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