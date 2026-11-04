En bref

nPerf lance son nouveau test de débit : de la mesure au diagnostic de connexion

Posted on
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages


nPerf, spécialiste de la mesure de la qualité des connexions internet, dévoile une nouvelle version de son test de débit. Au-delà de la simple mesure des performances, elle offre aux internautes un diagnostic plus complet de leur connexion. Analyse des résultats selon les usages, comparaison avec d’autres abonnés et conseils personnalisés : tout est pensé pour permettre à chacun de mieux comprendre sa connexion et d’optimiser son expérience internet. Le nouveau test est disponible dès aujourd’hui sur nperf.com.

Des mesures techniques traduites en expérience utilisateur

Débit descendant, débit montant, latence : le test nPerf conserve ses indicateurs de performance et va plus loin dans leur interprétation. Avec Comprendre mes résultats, l’utilisateur découvre comment les performances mesurées se traduisent en termes d’usages, par exemple pour une visioconférence ou un jeu en ligne. Il peut ainsi mieux évaluer si sa connexion est adaptée à ses besoins.

Un diagnostic pour identifier les pistes d’amélioration

Avec Optimiser la connexion, nPerf transforme les résultats du test en recommandations adaptées aux performances mesurées. L’utilisateur dispose ainsi de conseils concrets pour améliorer sa connexion et tirer le meilleur parti de son abonnement.

« La plupart des utilisateurs obtiennent un résultat sans toujours savoir quoi en faire. Nous avons voulu transformer ce test en un véritable outil d’accompagnement, qui explique, compare et conseille. » Loïc, Product Owner, nPerf

Des performances mises en perspective

La fonction Comparer, s’appuie sur un jeu de données élargi pour situer les résultats par rapport à ceux d’autres abonnés, selon l’opérateur, la technologie de connexion et la zone géographique, à l’échelle nationale ou régionale. Avec cette nouvelle version, nPerf dépasse la simple mesure de débit pour proposer un véritable outil de diagnostic, au service d’une meilleure expérience internet.

Source : Communiqué

Facebook Comments
Partagez
Tweetez
Partagez
0 Partages
Related Items:

Recommended for you

Plus Populaires

6.7K
L'actuTHD

Employee advocacy : comment transformer les salariés en ambassadeurs de l’entreprise





4.9K
L'actuTHD

Etude INT : près d’un internaute tunisien sur deux utilise l’IA, mais l’e-commerce passe par Facebook et Instagram
4.8K
En bref

Tunisie : Digital Citizenship étend son dispositif contre les violences numériques faites aux femmes dans le Sud
4.8K
En bref

Green Hackathon : un défi de création de jeux mobiles prévu les 21 et 22 novembre à El Ghazala
4.4K
En bref

Dubaï lance un concours mondial d’agents IA doté de plus de 2,5 millions de dirhams
4.0K
L'actuTHD

Cybercriminalité : les attaques automatisées bondissent de 59 %, le commerce en ligne en première ligne
3.2K
En bref

Sécurité, Open APIs et Digital Onboarding : La BCT actualise la régulation des institutions de paiement
3.1K
En bref

Tunisie Telecom choisit la plateforme Service2Create de VC4 B.V. pour la gestion de son inventaire réseau
3.0K
L'actuTHD

Tunisie : Environ 86% des Tunisiens utilisent Internet et près de 70% des connexions se fait le soir à partir de 18h
2.6K
En bref

Cybersécurité : les cyberattaques en Afrique ont augmenté de 421 % en dix ans
2.5K
En bref

France : Orange a officiellement fermé son réseau 2G
2.5K
L'actuTHD

IPv6 en Tunisie : Topnet en retrait, Starlink fait son apparition dans les mesures d’APNIC
2.5K
L'actuTHD

Sénégal : la Cour suprême suspend la licence de Starlink après le recours de Sonatel
2.5K
En bref

TunisMapper veut simplifier les déplacements en transport public en Tunisie
2.5K
En bref

Nizar Chaddad nommé à la tête de la Société Monétique Tunisie
2.5K
En bref

Lumana et Convergint s’allient pour intégrer l’IA aux systèmes de vidéosurveillance existants
2.4K
En bref

Tunisie Telecom et la FTAV s’allient pour accélérer la transformation numérique du secteur touristique
2.4K
L'actuTHD

Rapport nPerf : Ooredoo affiche la meilleure couverture 4G et 5G en Tunisie
2.4K
En bref

Deutsche Telekom, Orange, Telefónica et Vodafone envisagent une offre commune pour le satellite mobile en Europe
2.4K
En bref

Orange Tunisie et Focus s’associent pour accélérer l’accès des entreprises au Cloud souverain en Tunisie
To Top