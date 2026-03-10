En bref

NTT DOCOMO et VIAVI testent un contrôle réseau 6G piloté par l’IA avec un gain de débit pouvant atteindre 20%

NTT DOCOMO et VIAVI Solutions ont présenté lors du Mobile World Congress 2026 à Barcelone les résultats d’une étude conjointe sur le contrôle intelligent des réseaux mobiles de nouvelle génération. Leur démonstration met en avant un pilotage du réseau d’accès radio (RAN) basé sur l’intelligence artificielle et les jumeaux numériques, capable d’améliorer les performances des futures infrastructures 6G.

Selon les deux entreprises, cette approche permet de réduire les échanges de signalisation entre les terminaux et les stations de base, libérant ainsi davantage de ressources radio pour le trafic de données. Les tests réalisés dans un environnement simulant plusieurs stations de base autour de la gare de Tokyo ont montré une amélioration du débit global pouvant atteindre 20%.

IA et jumeaux numériques au cœur de la 6G

La démonstration repose sur le concept Self-awareness Network développé par DOCOMO. Celui-ci utilise un jumeau numérique du réseau pour analyser en temps réel l’environnement radio, notamment la position des utilisateurs et les caractéristiques de propagation du signal.

Grâce à ces informations, l’intelligence artificielle peut prédire la qualité du réseau et sélectionner automatiquement le faisceau radio optimal parmi plusieurs options possibles, avec moins de mesures et de rapports envoyés par les terminaux mobiles.

Pour réaliser cette expérimentation, DOCOMO a utilisé le jumeau numérique et le générateur de scénarios réseau basé sur l’IA TeraVM AI RAN Scenario Generator développé par VIAVI.

Vers des réseaux mobiles autonomes

Pour VIAVI, cette approche ouvre la voie à des réseaux mobiles plus autonomes et plus efficaces. L’objectif est de permettre une adaptation quasi instantanée aux variations de l’environnement radio, sans dépendre uniquement des mesures traditionnelles effectuées par les terminaux.

De son côté, DOCOMO considère l’IA et les jumeaux numériques comme des technologies clés pour la future génération 6G, dont l’ambition est d’étendre l’usage des réseaux mobiles bien au-delà des communications classiques, vers des services industriels, urbains et sociétaux à grande échelle.

Les deux partenaires indiquent vouloir poursuivre leurs recherches sur ces technologies afin d’accélérer le développement des architectures réseau destinées à la 6G.

D’après communiqué

