Nucleon Security présente ses dernières innovations au GITEX Africa 2023

Partagez 2 Partages

Nucleon Security l’un des principaux acteurs de la cybersécurité en Europe & Afrique, participe au GITEX Africa 2023, l’un des événements les plus importants de l’industrie technologique en Afrique. L’événement se tiendra du 29 mai au 2 juin 2023 à Marrakech. Nucleon Security sera présent en tant qu’exposant au niveau du Hall 7, Stand 7A-6 pour présenter ses dernières solutions de sécurité.

GITEX Africa 2023 est un évènement de premier plan pour les entreprises technologique pour établir des partenariats stratégiques, explorer de nouvelles opportunités d’affaires et discuter des tendances du marché en Afrique. Avec des participants de toute l’Afrique et du monde entier, l’événement offrira des possibilités de networking et de collaboration sans précédent pour Nucleon Security.

Quelques mois après son entrée sur le marché africain, Nucleon Security confirme sa place d’acteur majeur de la cybersécurité en Afrique avec la participation à cet évènement. Lors du GITEX Africa 2023, l’équipe de Nucleon Security sera présente pour discuter des dernières tendances en matière de cybersécurité, présenter les solutions les plus innovantes et échanger avec les participants pour comprendre les besoins uniques de chaque entreprise.

“Nous sommes ravis de participer au GITEX Africa 2023 et de rencontrer des professionnels de l’industrie de la technologie de l’information et de la communication de toute l’Afrique et du monde entier”, a déclaré Anas Chanaa, CEO chez Nucleon Security. “Nous sommes impatients de présenter nos solutions cybersécurité de pointe, d’entendre les commentaires des participants et de discuter des meilleures pratiques en matière de sécurité du patrimoine informatique pour aider les entreprises à se protéger contre les menaces de sécurité actuelles et futures”.

Communiqué