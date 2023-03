ODC La Marsa et Cody Space organisent un atelier de développement Mobile et Intelligence Artificielle pour les enfants

Les enfants sont créatifs et imaginatifs par défaut ! Il serait donc pertinent de capitaliser sur leurs dons naturels et les engager dans des activités constructives. Pour bien former les adultes de demain, Orange Digital Center La Marsa et Cody Space se réunissent et organisent, du 26 au 28 Avril, un atelier de développement Mobile et Intelligence Artificielle de 3 jours, gratuit, pour des enfants âgés de 11 à 14 ans.