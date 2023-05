Odix et Smart Capital signent un partenariat offrant des avantages exclusifs aux startups

Partagez 2 Partages

Startup Tunisia promeut la solidarité et la collaboration entre les startups, et dans cette optique, Smart Capital s’associe à Odix pour offrir des avantages exclusifs aux startups.

Grâce à son partenariat avec des cabinets d’expertise comptable, Odix propose désormais un abonnement consolidé aux startups labellisées, qui inclut à la fois l’ERP et l’expert-comptable, le tout à un tarif réduit pour les petits budgets.

Odix est une solution développée par des compétences tunisiennes à 100%. La société est présente à la fois en Tunisie et aux États-Unis et a été fondée par Anis Zehani, diplômé en ingénierie des systèmes d’information de l’Enicarthage à Tunis.

La story d’Odix a débuté avec seulement trois ordinateurs, un investissement de 10 000 dinars et des milliers d’heures de travail acharné. Depuis, l’entreprise fonctionne en bootstrapping, c’est-à-dire que chaque dollar gagné est automatiquement réinvesti dans la recherche et développement et dans le marketing. Bien que les startups du monde entier considèrent souvent le succès comme une levée de fonds réussie, Odix le voit plutôt comme la création d’un produit apprécié et utilisé par les clients, un produit qui facilite leur vie et qui est robuste.

Odix a été soutenue par des organismes tunisiens et américains, ce qui lui a permis de progresser efficacement sans avoir besoin de levées de fonds non nécessaires. En effet, l’entrée d’investisseurs peut limiter la liberté de prise de décision, l’agilité et avoir un impact sur la vision stratégique de l’entreprise.

Communiqué