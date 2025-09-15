Ookla lance Speedtest Certified™, un nouveau label de performance réseau

Partagez 0 Partages



Ookla, éditeur de la célèbre application Speedtest, annonce le lancement de Speedtest Certified™, un programme qui attribue un badge d’excellence aux hôtels, aéroports, centres d’événements, immeubles résidentiels et bureaux offrant une connectivité réseau de haut niveau.

L’objectif est simple : mettre fin aux incertitudes des consommateurs en quête d’une connexion fiable et permettre aux propriétaires de prouver la qualité de leur infrastructure numérique.

À qui s’adresse Speedtest Certified™ ?

Propriétaires de réseaux (hôtels, salles, lieux publics) : pour valider leurs investissements et démontrer leurs performances.

Promoteurs immobiliers : pour se démarquer et attirer des locataires exigeants en matière de connectivité.

Intégrateurs systèmes et MSP : pour se différencier et apporter une validation tierce à leurs clients.

Voyageurs, locataires et invités : pour identifier en un coup d’œil les lieux garantissant une excellente connexion Internet.

Comment obtenir la certification ?

Le processus se déroule en quatre étapes :

Découverte : collecte des informations clés sur le site à auditer. Audit sur place : analyse complète de l’expérience numérique. Rapport & améliorations : recommandations détaillées sur la performance réseau. Certification : attribution du badge Speedtest Certified™ aux sites conformes.

Que mesure Speedtest Certified™ ?

La première phase évalue :

la qualité radio Wi-Fi,

la configuration et la sécurité du réseau,

les performances globales (débit, latence, stabilité),

la connectivité backhaul vers l’ISP.

Une seconde phase intégrera bientôt les performances cellulaires, offrant une vision encore plus complète de la connectivité du site.

Objectivité et crédibilité

Ookla insiste sur l’indépendance et la rigueur de sa méthodologie : la certification repose uniquement sur des standards techniques prédéfinis et non sur le paiement de frais. Les sites non conformes ne sont pas listés publiquement, mais reçoivent des recommandations pour améliorer leurs performances et retenter leur chance.

Une reconnaissance mondiale

Contrairement aux certifications existantes, Speedtest Certified™ se distingue par l’usage de données réelles, mesurées directement depuis l’expérience utilisateur. Le badge pourra être affiché aussi bien sur site que sur les plateformes en ligne, devenant un indicateur visible et reconnu par des millions de consommateurs dans le monde.

La certification est valide un an et doit être renouvelée pour rester à jour avec l’évolution technologique.

