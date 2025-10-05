Ooredoo AI Summit : Accélérer l’économie numérique de la Tunisie

Partagez 0 Partages



Ooredoo Tunisie a annoncé, lors de la première édition du Ooredoo AI Summit, une collaboration stratégique avec NVIDIA pour déployer une plateforme souveraine d’IA-as-a-Service basée sur des GPU haute performance. Destinée au gouvernement, aux startups et aux entreprises locales, cette infrastructure marque une étape décisive dans la construction d’un écosystème national de l’intelligence artificielle et dans le positionnement de la Tunisie comme hub régional de l’innovation technologique.

L’événement, qui s’est tenu à Tunis en présence du ministre des Technologies de la Communication Sofiene Hemissi, du CEO du Groupe Ooredoo Aziz Aluthman Fakhroo et du CEO de Ooredoo Tunisie Mansoor Rashid Al-Khater, a rassemblé des décideurs, des entrepreneurs et des experts du numérique autour d’une même ambition : accélérer la transformation numérique du pays par l’IA.

« Chez Ooredoo, nous croyons que l’intelligence artificielle est un puissant levier d’inclusion, d’innovation et de progrès. Notre ambition est de placer la Tunisie au centre de la révolution numérique mondiale », a déclaré Mansoor Rashid Al-Khater, réaffirmant l’engagement de l’opérateur à investir dans des infrastructures prêtes pour l’IA et à collaborer avec des leaders mondiaux.

L’IA au service de la compétitivité et de la souveraineté numérique

Lors de son allocution, le ministre Sofiene Hemissi a salué cette initiative, la qualifiant d’« opportunité stratégique pour renforcer la souveraineté numérique du pays et stimuler une croissance inclusive et durable ».

Les panels du sommet ont réuni plusieurs figures internationales et locales de l’écosystème IA, dont Karim Beguir (InstaDeep), Ahmed Mostafa (NVIDIA), Imed Zitouni (Google), Nozha Boujemaa (Decathlon) et Mehrezia Ouni (MTC). Les échanges ont porté sur la gouvernance éthique, la durabilité, l’innovation commerciale et l’impact économique de l’IA sur les entreprises et les services publics.

Une feuille de route ambitieuse

Ooredoo a profité de ce sommet pour annoncer le lancement prochain de journées thématiques dédiées aux solutions verticales en IA, d’un hackathon national et de programmes de formation pour les jeunes talents.

Déjà engagée dans l’intégration de l’IA agentique dans ses opérations, Ooredoo Tunisie devient le premier opérateur du pays à déployer des cas d’usage concrets d’IA de nouvelle génération, offrant des expériences client personnalisées et des solutions numériques innovantes.

Le Ooredoo AI Summit s’est conclu sur un message clair : l’opérateur entend faire de l’IA un pilier du développement économique tunisien, et de la Tunisie un acteur clé de la transformation numérique régionale.

W.N d’après communiqué

