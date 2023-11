Ooredoo et MG signent un partenariat stratégique pour améliorer le pouvoir d’achat des Tunisiens

Partagez 1 Partages

Un rendez-vous très attendu par les tunisiens : deux grandes marques leaders du marché, un retailer et un telco, mettent en place un partenariat autour d’un projet d’innovation en faveur du pouvoir d’achat du client !

Ooredoo leader des télécommunications en Tunisie et le groupe MG leader des supermarchés en Tunisie entreprennent ensemble un nouveau partenariat stratégique innovant, et ce sur plusieurs volets. Sur le volet Telecom, Ooredoo est le fournisseur des solutions B2B pour le groupe MG en ce qui concerne la téléphonie, la connectivité ainsi que d’autres solutions spécifiques.

Sur un volet destiné aux clients communs des deux marques, Ooredoo et MG travaillent sur des concepts qui visent à soutenir le niveau de vie des tunisiens et tunisiennes dans leur quotidien et booster leur pouvoir d’achat.

En tant que partenaires stratégiques, Ooredoo et MG ont mis en place une importante feuille de route et des concepts marketing cobrandés afin d’atteindre ce but. Cette collaboration a déjà commencé en 2023 avec des avantages significatifs aux abonnés Ooredoo qui peuvent profiter d’une réduction de 5% à 15%” sur leurs prochains achats dans les magasins MG, offrant ainsi une valeur ajoutée pour leurs achats. Et le tout via un mécanisme 100 % digital garantissant une meilleure expérience client.

Ooredoo et MG ont souhaité récompenser la fidélité de leurs clients. En effet, sur le prochain achat chez MG et via un mécanisme sur My Ooredoo, les clients Ooredoo accumuleront désormais 10 fois plus de points MY MG, ce qui signifie plus d’avantages et de récompenses.

Pour célébrer le 140ème anniversaire de MG, les clients Ooredoo ont pu participer et tenter leur chance à la célèbre “Roue de la Fortune MG”, et gagner des prix exclusifs en participant à la célébration de cette étape importante de la plus ancienne enseigne de distribution tunisienne MG.

Ce partenariat stratégique démontre une fois de plus l’engagement fort d’Ooredoo & MG à offrir des avantages exclusifs à ses clients et à renforcer les liens entre les deux marques.

Par ailleurs, ce partenariat qui se poursuivra en 2024, réserve encore de nombreuses surprises de taille tel que des mécanismes qui facilitent la recharge automatique dans le réseau MG, des concepts en liaison avec les programmes de fidélité des deux marques, des produits innovants en relation avec le pouvoir d’achat, etc. Cela garantira une connectivité ininterrompue pour les clients.

Les clients pourront accéder aussi à des offres spéciales, à des contenus exclusifs et à des informations sur les produits et les événements de MG. Cette feuille de route vise à créer un écosystème de partenariat dynamique qui profitera aux clients des deux marques, en offrant une gamme de services et d’opportunités de collaboration. Ooredoo & Mg sont impatients de mettre en œuvre ces initiatives tout au long de l’année 2024 et de voir ce partenariat prospérer pour offrir des expériences enrichissantes à leurs clients.

Communiqué