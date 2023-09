Ooredoo et Xiaomi font entrer la Tunisie dans l’ère de la maison intelligente

Partagez 1 Partages

“OOREDOO SMARTHOME BY XIOAMI” sonne aujourd’hui comme une nouvelle révolution technologique en Tunisie. En effet Ooredoo et Xiaomi lancent conjointement la première maison connectée chez un opérateur en Tunisie, au 1er étage de la boutique Ooredoo Habib Bourguiba, à Tunis.

Après le grand succès de « Ooredoo Night Run » dans ses deux éditions, une nouvelle collaboration entre Ooredoo et Xiaomi voit le jour avec toujours en ligne de mire, la promotion de la technologie au service du confort et du bien-être des tunisiens.

“OOREDOO SMARTHOME BY XIOAMI” vise aussi à démocratiser les nouvelles technologies dans le quotidien des tunisiens, car interagir avec les objets de la maison est non seulement possible aujourd’hui mais Ooredoo le rend accessible.

Smartphones, tablettes ou montres connectées, les produits de maison connectée peuvent s’intégrer harmonieusement à cet écosystème via des caméras de sécurité, des ampoules intelligentes, des purificateurs d’air, des aspirateurs robotiques et bien d’autres. Cela permet de personnaliser votre maison intelligente en fonction de vos besoins.

Ooredoo, leader des télécommunications en Tunisie continue son innovation à travers ce genre de projet en utilisant ses solutions de connectivité et s’associe avec Xiaomi pour offrir la meilleure expérience au profit de tous les Tunisiens.

A cet effet, M. Mansoor Rashid Al-Khater CEO de Ooredoo Tunisie s’est exprimé : « Notre objectif est de tirer parti de la connectivité entre les appareils intelligents pour enrichir et rationaliser les routines quotidiennes. Le lancement mondial de la maison connectée élargit nos services et permet aux utilisateurs de passer moins de temps sur les tâches ménagères et plus de temps à vivre le moment présent, et c’est notre objectif principal d’enrichir la vie numérique des gens. »

Cet espace unique en son genre sera dédié exclusivement aux accessoires Smart et la connectivité de OOREDOO (4G Box, Fibre, Fix Jdid,VDSL/ADSL) à travers la technologie et le savoir-faire infaillible de notre partenaire Xiaomi qui est réputé pour offrir des produits de maison connectée à des prix compétitifs, ce qui les rend accessibles à un large éventail de consommateurs.

« Le point fort de ce projet est de présenter aux fans de technologie les meilleurs produits pour la maison intelligente, et à des prix abordables. Les ingénieurs de ce projet espèrent que tout le monde pourra profiter d’une vie plus pratique et plus intelligente d’une manière plus naturelle et interactive. » a déclaré M. Sylvester Huang, directeur commercial de Xiaomi Tunisie

La maison intelligente séduit de plus en plus de monde aujourd’hui et ceci n’est plus simplement un rêve inaccessible, mais une réalité chez Ooredoo.

Communiqué